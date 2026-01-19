Collision meurtrière entre deux trains à grande vitesse en Espagne

(Actualisé avec précisions)

Un train à grande vitesse a déraillé et percuté dimanche dans le sud de l'Espagne un autre train à grande vitesse, poussant celui-ci hors des rails lors d'une collision qui a provoqué la mort d'au moins 21 personnes, ont dit à Reuters des sources policières.

La cause de l'accident n'est pas encore connue, a déclaré le ministre espagnol des Transports lors d'une conférence de presse nocturne organisée dans la gare madrilène d'Atocha.

Il est "très étrange" qu'un déraillement soit survenu sur une portion en ligne droite, a ajouté Oscar Puente, indiquant que des travaux de rénovation avaient été effectués en mai dernier.

L'accident s'est produit à 18h40 (17h40 GMT) près d'Adamuz, ville située dans la province de Cordoba à environ 360 kilomètres de la capitale Madrid.

Selon la télévision publique Television Espanola, 100 personnes ont également été blessées, dont 25 grièvement et le conducteur de l'un des deux trains, qui devait relier Madrid à Huelva.

Un train opéré par la compagnie privée Iryo, parti de Malaga vers Madrid, "a déraillé à Adamuz, percutant la voie adjacente", a déclaré le groupe public Adif, qui gère le réseau ferroviaire espagnol.

Le train en direction de Huelva, "qui se déplaçait sur la voie adjacente, a aussi déraillé", a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux.

Iryo, détenue en majorité par le groupe ferroviaire public italien Ferrovie dello Stato, a dit dans un communiqué regretter profondément l'accident et avoir activé tous les protocoles d'urgence pour travailler étroitement avec les autorités.

Le second train, opéré par le groupe public espagnol Renfe, se déplaçait à une vitesse d'environ 200 km/h au moment de l'accident, d'après le journal El Pais.

Renfe a déclaré que le déraillement de son train a été provoqué par le déraillement du train Iryo. Plus de 300 passagers se trouvaient à bord du train Iryo, tandis que celui de Renfe comptait environ 100 personnes à bord.

Adif a suspendu les liaisons ferroviaires entre Madrid et l'Andalousie.

(Graham Keeley et Aislinn Laing, avec la contribution de Giulia Segreti; version française Jean Terzian)