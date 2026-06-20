Collision ferroviaire en Angleterre: la personne décédée est le conducteur d'un des trains

La personne décédée dans la collision ferroviaire vendredi au nord de Londres était le conducteur de l'un des deux trains, un accident qui a également fait onze blessés graves, a indiqué la police des transports britannique samedi ( AFP / Daniel LEAL )

La personne décédée dans la collision ferroviaire vendredi au nord de Londres était le conducteur de l'un des deux trains, un accident qui a également fait onze blessés graves, a indiqué la police des transports britannique samedi.

Le roi Charles III est "profondément attristé" par cet accident, a indiqué un porte-parole du palais de Buckingham.

"Ses pensées vont à la famille de la victime ainsi qu'à toutes les personnes blessées ou touchées par cet événement tragique", a-t-il ajouté.

La collision a eu lieu vendredi en fin d'après-midi au sud de Bedford, une ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique, selon la compagnie East Midlands Railway (EMR).

L'accident a impliqué deux trains d'EMR, dont l'un a percuté l'arrière de l'autre.

"Malheureusement, une personne a été déclarée décédée sur les lieux. Il s'agit du conducteur de l'un des trains impliqués", a indiqué la police des transports britannique dans un communiqué.

Au total, 33 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont 11 dans un état grave, a ajouté la police. Et 56 autres personnes ont été soignées pour des blessures.

La ministre des Transports Heidi Alexander a déclaré qu'il était "trop tôt" pour connaître les causes de l'accident.

"Nous veillerons à ce qu'une enquête approfondie soit menée afin de déterminer les circonstances de cette collision et de tirer les leçons qui s'imposent pour qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais", a-t-elle ajouté.

"Nous étions à l'arrêt quand, soudain, nous avons été violemment percutés par l'arrière", a témoigné auprès de la BBC un passager, Paul Cavin.

Son train roulait à destination de la gare de St Pancras à Londres.

"Il y avait des blessés dans mon wagon", a-t-il dit, décrivant notamment des personnes sortant des rames avec "le nez fracassé".

Un autre passager, Brett Byatt, a fait part de sa colère à la BBC. "Le problème, c’est que nous avons l'un des réseaux ferroviaires les plus anciens et que les pannes de signalisation sont fréquentes", a-t-il dit.

En septembre 2023, plusieurs personnes avaient été blessées après la collision de deux trains en gare d'Aviemore, dans les Highlands écossais.