Colère des taxis : vers des contrôles renforcés sur les VTC, trois nouvelles amendes dans l'arsenal des forces de l'ordre

L'intersyndicale des taxis a entamé lundi une mobilisation massive pour protester contre une nouvelle convention régissant le transport des patients mais aussi contre la concurrence des VTC. Ils ont obtenu une réunion samedi au ministère des Transports en présence du Premier ministre François Bayrou.

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Bruno Retailleau a demandé aux forces de l'ordre de renforcer les contrôles des véhicules avec chauffeur (VTC), accusés de pratiques irrégulières par les taxis mobilisés massivement depuis lundi.

Dans un télégramme consulté par l'AFP et daté de jeudi, le ministre de l'Intérieur met en exergue "les incidents récurrents" des derniers mois qui "démontrent la tension entre les taxis et les conducteurs de VTC". Selon le locataire de la Place Beauvau, "des pratiques irrégulières de la part des VTC et la présence de faux professionnels sur la voie publique" sont en cause.

Nouvelles sanctions

Dans ce contexte et alors que le mouvement des chauffeurs de taxi perdure, Bruno Retailleau a demandé que les forces de l'ordre utilisent trois nouvelles amendes forfaitaires délictuelles (AFD) en expérimentation depuis avril dans 12 tribunaux, dont Rennes, Marseille, Nice, Lyon, Paris, et Lille.

Juridiquement ces trois AFD (pour exercice illégal du métier de taxi, prise en charge sans réservation et défaut d'inscription au registre VTC) ne peuvent être délivrées que dans les villes du ressort des 12 tribunaux d'expérimentation. En parallèle, le ministre insiste sur la nécessité d'intensifier les opérations ciblées de contrôles sur ce secteur "dans l'objectif de répression et de dissuasion des fraudes".