Colère des agriculteurs : qu’est-ce que le traité UE-Mercosur ?

Actuellement, un poulet sur deux consommés en France vient de l'étranger, tout comme 60 % des fruits. Une situation facilitée par les accords de libre-échange signés par l'Union européenne, qui en a ratifié un avec la Nouvelle-Zélande et un autre avec le Canada. Mais, face à la colère des agriculteurs européens, il est peu probable que le traité de libre-échange conclu en juin 2019 entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur soit bientôt ratifié.

Ce serpent de mer, en projet depuis les années 1990, se heurte en effet à de plus en plus d'oppositions. Son adoption, discutée en ce moment par Bruxelles au Brésil, est en effet conditionnée à un vote à l'unanimité au Parlement européen et à une ratification individuelle des 27 États membres. La France s'y est déjà déclarée opposée, et la Belgique, l'Autriche, l'Irlande et les Pays-Bas se montrent à leur tour de plus en plus réticents.

L'accord de principe conclu le 28 juin 2019, mais jamais ratifié, concerne les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur, une alliance économique qui, depuis 1991, réunit dans un marché commun l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Le Venezuela, qui en était membre, a été suspendu en 2017, tandis que le Chili, la Bolivie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou et le Surinam en sont des membres associés.

Comme au sein de