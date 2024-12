Colère des agriculteurs : Annie Genevard reconduite à l'Agriculture, les syndicats dans l'expectative

"Il faut qu'elle pèse de tout son poids pour tenir le calendrier des textes législatifs annoncés" et tiennent les promesses faites lorsqu'elle était dans le gouvernement précédent, selon la FNSEA.

Annie Genevard à Paris, le 11 décembre 2024. ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'alliance syndicale agricole majoritaire, la FNSEA-JA, a fait part de sa satisfaction, lundi 23 décembre, après la reconduction au ministère de l'Agriculture d'Annie Genevard, qui doit permettre d'assurer une "continuité" sur les dossiers agricoles et la tenue des promesses faites. De son côté, la Confédération paysanne a appelé la ministre à "agir structurellement pour donner un avenir aux paysans".

Pour la FNSEA et Jeunes agriculteurs, Annie Genevard, "consciente de l'urgence de la situation et des attentes, doit honorer les engagements tenus au monde agricole depuis plus d'un an ", en partie bloqués par la dissolution de l'Assemblée nationale puis la censure du gouvernement Barnier.

Sa "reconduction doit permettre d'assurer une continuité sur les dossiers agricoles. Cette nomination est une forme de réponse au besoin de visibilité et de cohérence exprimé par les agriculteurs ", se félicitent les deux organisations dans un communiqué commun.

Parmi leurs attentes figurent la concrétisation de mesures promises par Annie Genevard : indemnisation d'éleveurs frappés par l'épizootie FCO8, ou encore priorisation sous la houlette du ministère des travaux de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) en matière d'autorisation d'intrants. Ces syndicats demandent la reprise de mesures fiscales figurant dans le projet de loi de finances, et l'inscription de plusieurs projets et propositions de loi notamment de "simplification" et "pour lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur".

"Tenir le calendrier" des promesses

"Il faut qu'elle pèse de tout son poids pour tenir le calendrier des textes législatifs annoncés" notamment, a dit Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.

À la Confédération paysanne, 3e syndicat agricole, on "attend une ministre qui agisse structurellement pour donner un avenir aux paysan.nes. : revenu, prix minimum, transition face aux aléas climatiques et sanitaires ", selon sa porte-parole, Laurence Marandola, contactée par l' AFP .

La ministre doit agir "pour tous les agriculteurs" et faire "vivre le pluralisme syndical" en introduisant de la proportionnelle aux prochaines élections professionnelles agricoles de janvier, a dit dans un message adressé à l' AFP Laurence Marandola.

Le syndicat enfin attend "qu'elle fasse respecter les décisions de justice en matière d'eau, prélèvements et méga-bassines", souligne-t-il quelques jours après que quatre "bassines", dont celle de Sainte-Soline, eurent été déclarées illégales.

Le collectif "Nourrir", porté par une cinquantaine d'associations de consommateurs, écologistes ou du commerce équitable, a estimé "qu'aucune réponse structurelle n'a été apportée (...) aux mobilisations agricoles et aux impacts des crises sanitaire et climatique". Il appelle la ministre à "une nouvelle méthode garantissant la participation démocratique de l'ensemble des organisations engagées sur les enjeux agricoles et alimentaires".