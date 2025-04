Cognac: chômage partiel chez Rémy Martin après les mesures chinoises

La maison de cognac Rémy Martin, filiale de Rémy Cointreau, a décidé de placer plusieurs centaines de salariés au chômage partiel une semaine par mois jusqu'en juin face aux mesures antidumping temporaires appliquées par la Chine, a-t-on appris mercredi de source syndicale.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

C'est la première des trois grandes maisons de cognac (avec Hennessy et Martell), à appliquer une telle mesure face à la crise du secteur, très dépendant des exportations et fragilisé par les sanctions chinoises et la perspective de droits de douanes accrus aux États-Unis.

Les deux tiers des quelque 390 salariés du site de Merpins (Charente) sont concernés par cet arrêt de l'embouteillage qui a débuté cette semaine, a précisé à l'AFP David Charrier, délégué syndical Force Ouvrière, confirmant des informations du quotidien Charente Libre.

Les employés concernés verront leur salaire mensuel amputé de 7%. Cette mesure est programmée pour trois mois, renouvelables "si la situation venait à perdurer", poursuit le syndicaliste, qui s'inquiète aussi pour les nombreux intérimaires travaillant habituellement pour Rémy Martin.

Les marchés chinois et américains représentent environ 80% du chiffre d'affaires de Rémy Martin. Le directeur général de Rémy Cointreau Éric Vallat, en poste depuis cinq ans, a démissionné la semaine dernière de ses fonctions à la tête du groupe de spiritueux.

"Ça fait 30 ans que je suis chez Rémy. J'ai connu les années compliquées où il y a eu des crises, mais on n'a jamais eu de crises qui prenaient les deux plus gros marchés", relève David Charrier.

Les mesures antidumping temporaires de Pékin imposent depuis mi-novembre aux importateurs de brandys européens (eaux-de-vie de vin, essentiellement du cognac) de déposer auprès des douanes chinoises une caution, en représailles à une procédure européenne visant les subventions d'État dont bénéficient les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Ces mesures ont porté un coup en France à la filière cognac, qui affirme perdre 50 millions d'euros par mois depuis leur instauration.

Comptant 72.500 emplois dans le pays, elle est particulièrement dépendante des exportations, qui représentent 98% de ses ventes, pour un montant de 3,35 milliards d'euros, avec comme premier client les États-Unis (38% des expéditions), devant la Chine (25%).

Fin mars, le gouvernement français a obtenu un report de trois mois de l'application définitive des droits de douane supplémentaires qui devaient entrer en vigueur en Chine début avril.