CNP Assurances et la Mutuelle Générale créent CNP Assurances Protection sociale

L'assureur public CNP Assurances et la Mutuelle Générale ont annoncé la création de CNP Assurances Protection sociale, pour se positionner comme "un acteur de premier plan dans le domaine de la protection sociale", jeudi dans un communiqué commun.

( AFP / PIERRE VERDY )

La société anonyme détenue à 65% par CNP Assurances Holding et à 35% par La Mutuelle Générale s’appuie sur les 1300 collaborateurs de La Mutuelle Générale qui l'ont rejointe.

Une vingtaine de collaborateurs de CNP Assurances seront également détachés pour accompagner l'intégration de cette nouvelle structure au sein du groupe.

CNP Assurances Protection sociale, qui oeuvre dans le domaine de la santé et prévoyance individuelles et collectives, est dirigée par Christophe Harrigan, directeur général, et précédemment directeur général de La Mutuelle Générale, et Gilles Ferréol, directeur général délégué, directeur technique et relation clients protection sociale de CNP Assurances.

CNP Assurances Protection sociale compte 1,4 million de personnes protégées et plus de 900 millions d'euros de chiffre d’affaires estimé à son démarrage (qui viendront s’ajouter au 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires du groupe CNP Assurances en Protection sociale).

Filiale de La Banque postale, CNP Assurances compte plus de 8.300 collaborateurs. Son résultat net s'est élevé à 1,55 milliard d'euros en 2023. Ses solutions sont distribuées dans 19 pays par différents partenaires et assurent plus de 36 millions de personnes en prévoyance et protection, et 14 millions en épargne-retraite.