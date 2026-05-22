L'Europe cherche des pistes pour réduire son déficit commercial de 360 milliards d'euros avec la Chine

Les relations entre le bloc européen et la Chine se sont tendues ces derniers mois, illustrant l'extrême dépendance de l'économie européenne à l'égard de ce pays.

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

L'ouverture commercial reste "la priorité" de l'Union européenne, mais l'UE doit rééquilibrer sa relation économique avec la Chine pour réduire son déficit commercial astronomique et diversifier ses approvisionnements, a plaidé vendredi 22 mai le vice-président de la Commission, le Français Stéphane Séjourné.

"L'ouverture au commerce, dans l'ADN de l'Europe, est toujours pour nous une priorité", mais il faut "un rééquilibrage commercial, avec un déficit aujourd'hui de plus de 360 milliards d'euros par rapport à la Chine" , a fait valoir le commissaire européen, à l'issue d'une réunion des ministres du Commerce de l'UE.

Bruxelles organisera la semaine prochaine un débat d'orientation sur l'UE et la Chine, et une visite du ministre chinois du Commerce Wang Wentao fin juin à Bruxelles est en discussion, selon une source au sein de l'exécutif européen.

"Il est aujourd'hui nécessaire d'avoir une ligne directrice sur ces relations et notamment sur les politiques publiques qu'on doit mener dans le cadre commercial mais aussi économique", a plaidé Stéphane Séjourné. Cette question sera également abordée lors du prochain sommet des dirigeants européens, mi-juin, ont confirmé plusieurs participants à la réunion ministérielle.

"Partenaire commercial majeur"

"Bien sûr, la Chine est un partenaire commercial majeur. Mais il est essentiel de trouver un meilleur équilibre dans cette relation et de gérer certains risques, notamment concernant les terres rares et les difficultés récentes liées à leurs conséquences sur notre économie", a souligné la ministre irlandaise Helen McEntee.

"C'est une sorte de course contre la montre, car notre dépendance est bien réelle et nos capacités, nos outils pour construire notre souveraineté et notre indépendance, se développent également", a abondé Michal Baranowski, sous secrétaire d'Etat polonais au Développement économique.

Les relations entre le bloc européen et la Chine se sont tendues ces derniers mois, en raison notamment des restrictions imposées par Pékin en matière d'approvisionnement en terres rares ou en composants électroniques, donnant lieu à des crises qui ont illustré l'extrême dépendance de l'économie européenne à l'égard de ce pays.

L'UE a par ailleurs annoncé plusieurs mesures pour protéger son marché face à une concurrence chinoise jugée souvent déloyale, tant dans l'industrie où elle dénonce des surcapacités entretenues par d'importantes subventions de Pékin (plan de soutien à l'acier, "Made in Europe" dans l'automobile...) que dans le commerce en ligne (avec la taxation des petits colis en provenance de Chine, et des procédures visant Temu, Aliexpress ou Shein).