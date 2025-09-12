 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CMA CGM grandit encore dans les médias en rachetant Brut
information fournie par AFP 12/09/2025 à 16:02

Brut emploie quelque 250 salariés ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC.

"Avec cette opération, CMA Media devient un acteur incontournable du paysage médiatique français, s'adressant à tous les publics et couvrant l'ensemble des canaux: presse régionale et nationale, télévision, radio et réseaux sociaux", a indiqué dans un communiqué CMA Media, filiale médias de CMA CGM.

CMA Media avait annoncé début juillet être entré en négociation exclusive pour acheter Brut, dont il était déjà actionnaire. Outre BFMTV et RMC, CMA Media possède les journaux La Tribune et La Tribune Dimanche, La Provence et Corse Matin.

Le groupe s'apprête aussi à racheter la chaîne télé Chérie 25 (NRJ Group).

"L'intégration de Brut marque la création d'un troisième pilier stratégique au sein de CMA Media, le pôle social (réseaux sociaux, ndlr), aux côtés des pôles presse et audiovisuel", a poursuivi CMA Media, qui représente "la deuxième plus grande rédaction de France (et la première du secteur privé) avec plus de 1.600 journalistes".

Brut sera toujours dirigé par Elsa Darquier, sa directrice générale. Elle sera placée sous la responsabilité de Claire Léost, nouvelle directrice générale de CMA Media et transfuge du groupe Prisma Media, nommée présidente de Brut.

Les cofondateurs de Brut, Renaud Le Van Kim et Guillaume Lacroix, "continueront d'accompagner la stratégie" en tant que conseillers.

Brut, qui emploie quelque 250 salariés et s'est réorganisé ces dernières années pour faire des économies, est rentable depuis le dernier trimestre 2023.

Rodolphe Saadé bouscule le paysage médiatique français depuis trois ans.

CMA CGM est devenu propriétaire du groupe La Provence (quotidiens La Provence et Corse Matin) en octobre 2022. Il s'est ensuite invité au capital du groupe audiovisuel M6 fin 2022, puis de Brut, avant de prendre le contrôle du journal économique La Tribune et d'en lancer une édition dominicale en 2023.

A l'été 2024, CMA Media a racheté BFMTV, RMC et les chaînes télé RMC Découverte et RMC Story à Altice.

Vendredi, les Sociétés des journalistes (SDJ) de BFMTV, RMC et La Tribune ont déploré qu'"une prise de position de Rodolphe Saadé sur l'actualité politique et sociale du pays (ait) été diffusée à l'antenne de BFMTV" jeudi.

Il s'agissait d'extraits écrits tirés d'une tribune publiée dans La Provence après le mouvement "Bloquons tout" de mercredi. "Les entreprises ne sont pas des adversaires, elles sont des partenaires de la Nation", y écrivait notamment M. Saadé.

"Les médias du groupe CMA CGM ne sont pas des relais d'influence", ont protesté les SDJ, en se disant "vigilantes quant à leur indépendance éditoriale".

Selon elles, la direction de l'antenne de BFMTV leur a assuré qu'il n'y avait eu "aucune demande de l'actionnaire" et que la diffusion de ces propos "s'inscrivait dans une séquence d'actualité anglée sur la réaction des chefs d'entreprise" au mouvement social.

L'offre BoursoBank