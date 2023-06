Climat : "La sobriété bien organisée, non punitive, est bonne", assure Emmanuel Macron

Emmanuel Macron ce lundi 19 juin, au Salon aéronautique du Bourget (Seine-Saint-Denis). ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"La sobriété qui consiste à dire 'il faut tout arrêter en quelque sorte et il faut renoncer à la croissance', je ne la crois pas raisonnable", a expliqué le président de la République Emmanuel Macron ce lundi 19 juin, au Salon aéronautique du Bourget (Seine-Saint-Denis).

Objectif : atteindre une sobriété écologique "raisonnable", "transparente" et "non punitive". Ce lundi 18 juin, en visite au Salon aéronautique du Bourget (Seine-Saint-Denis), le président Emmanuel Macron a défendu un modèle économique et social basé sur l'"innovation" et la "stratégie industrielle".

"La sobriété bien organisée, si je puis dire 'non punitive', comprise par tous, partagée par tous, raisonnable, qui fait qu'on fait chacun des efforts, qu'on évite ce qui est inutile et qui permet de réduire les émissions, elle est bonne", a déclaré le chef de l’Etat. "Celle qui consiste à dire 'il faut tout arrêter en quelque sorte et il faut renoncer à la croissance', je ne la crois pas raisonnable", a-t-il complété, défendant la "création de richesses" qui permet de "financer l'innovation dont vous avez besoin pour décarboner".

Une "pause" très vivement critiquée mi-mai

"Nous qui sommes déjà en déficit courant, comment voulez-vous qu'on finance notre modèle social si on ne crée plus de richesses ?", a-t-il interrogé, soucieux de ne pas "demander aux gens de choisir entre un modèle social exigeant et le climat". "Il faut faire les deux, en même temps là aussi".

Mi-mai, Emmanuel Macron avait déclenché une polémique en estimant qu'il ne fallait plus "ajouter" de normes environnementales après l'application du Pacte vert de l'Union européenne, plaidant pour une "stabilité" en la matière. Une "pause" qui avait été très vivement critiquée notamment chez les écologistes.