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Climat-El Niño a atteint son niveau le plus intense jamais enregistré - météo japonaise
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 08:14

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Le phénomène El Niño a atteint en septembre son niveau le plus élevé jamais enregistré, a déclaré vendredi l'Agence météorologique japonaise, ajoutant qu'il y avait 100% de chances que ces conditions persistent pendant l'hiver de l'hémisphère nord.

Ce constat vient confirmer celui fait jeudi par l'Organisation météorologique mondiale (OMM), qui a dit qu'El Niño allait atteindre son apogée en décembre et très certainement durer jusqu'en février 2027.

El Niño est un phénomène naturel caractérisé par un réchauffement périodique des températures de surface de la mer dans l'est du Pacifique, lié à l'affaiblissement des alizés.

Ce phénomène - fortement amplifié par le réchauffement climatique - se produit généralement tous les deux à sept ans et peut durer jusqu'à environ douze mois, provoquant d'importantes précipitations dans certaines régions et des épisodes de sécheresse dans d'autres.

L'OMM, l'agence météorologique des Nations unies, a précisé que les températures de surface de l'eau dans le centre et l'est du Pacifique tropical, la région au centre du phénomène El Niño, devraient atteindre un niveau record de 3,7 degrés Celsius au-dessus de la normale d'octobre à décembre.

D'après l'Agence météorologique japonaise, ce différentiel a même atteint 4°C en septembre, soit le niveau le plus élevé depuis le début de ses relevés en 1949.

(Kiyoshi Takenaka, Version française Benoit Van Overstraeten)

Environnement
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