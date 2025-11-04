 Aller au contenu principal
Claude Bébéar, fondateur du géant mondial de l'assurance Axa, est mort à l'âge de 90 ans
information fournie par Le Point 04/11/2025 à 17:29

Claude Bébéar, fondateur d'Axa, est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé mardi 4 novembre l'assureur dans un communiqué. Claude Bébéar avait quitté en 2013 ses fonctions au sein du groupe, mais était resté président d'honneur.

Plus d'informations à suivre...

Source LePoint.fr

