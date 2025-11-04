Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Claude Bébéar, fondateur du géant mondial de l'assurance Axa, est mort à l'âge de 90 ans
information fournie par Le Point•04/11/2025 à 17:29
Claude Bébéar, fondateur d'Axa, est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé mardi 4 novembre l'assureur dans un communiqué. Claude Bébéar avait quitté en 2013 ses fonctions au sein du groupe, mais était resté président d'honneur.
Une nouvelle étape du marathon budgétaire s'est ouverte mardi à l'Assemblée: avec la suspension de la réforme des retraites et d'autres mesures explosives, le budget de la Sécurité sociale a débuté son examen dans l'hémicycle, où son adoption la semaine prochaine ...
Lire la suite
Sébastien Lecornu a promis mardi de "protéger" l'entreprise Exaion, pépite technologique du groupe public EDF qui doit être vendue au groupe américain Mara. "On va protéger cette entreprise. EDF va rester dedans. La procédure IEF (de contrôle des investissements ...
Lire la suite
Sans issue à l'horizon, la paralysie budgétaire aux Etats-Unis n'est plus qu'à quelques heures mardi d'un record de longévité, tandis qu'au même moment des millions d'Américains se rendent aux urnes pour les premiers scrutins tests du second mandat Trump. A minuit ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•04.11.2025•17:47•
Du haut de son 1,35 m, Hoxo sera-t-il le nouveau compagnon des travailleurs du nucléaire? Le géant français du cycle du combustible Orano (ex-Areva), en partenariat avec Capgemini, va tester durant 4 mois un robot humanoïde boosté à l'intelligence artificielle ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer