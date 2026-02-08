Classique : La politique du siège vide

Si l’enjeu du Classique entre le PSG et l’OM sera surtout sportif, la rencontre phare du championnat de France se jouera à nouveau avec un parcage visiteur absent. Pourtant, dans tout l’écosystème du foot français, les voix sont nombreuses pour une répression allégée et une plus grande liberté de mouvement des supporters, bien au-delà du simple Paris - Marseille.

« Il est temps d’ouvrir le dialogue. » Fin janvier, les supporters parisiens, par la voix du Collectif Ultras Paris, ont appelé « solennellement les autorités (in)compétentes à autoriser la venue des supporters marseillais au Parc des Princes » dans « un cadre organisé, encadré et dans le dialogue avec les supporters des deux camps » . La raison de cette prise de parole n’a rien de compliqué, les Marseillais, une année de plus, ne se déplaceront pas au Parc des Princes pour le Classique du championnat de France. Un sur-place déjà observé lors du match aller, alors que les supporters parisiens n’ont évidemment pas été conviés à la première victoire marseillaise au Vélodrome depuis belle lurette.

Qui ne saute pas n’est pas convié ! Eh !

Le CUP l’a écrit rouge sur blanc, les ultras parisiens souhaitent voir leurs rivaux numéro un en tribunes garnir les bancs du parcage visiteurs du Parc des Princes : « Nous sommes favorables à la venue des supporters marseillais à Paris et bien sûr au déplacement des supporters parisiens à Marseille. » Un message clair et limpide qui témoigne d’une volonté de retrouver une partie du folklore du Classique, qui s’est perdu depuis des débordements bien trop graves à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Si une certaine limite avait été franchie et a pendant longtemps pu faire office d’argument implacable au retour des supporters visiteurs dans un OM-PSG, et sans même demander d’oublier ce qui a pu arriver par le passé, le droit à une deuxième chance ne semble pas totalement dénué de bon sens.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com