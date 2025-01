Clap de fin pour la Fnac des Champs-Elysées

(AOF) - En difficulté financière, le magasin Fnac des Champs-Elysées a fermé définitivement et ne rouvrira pas ses portes pour liquider ses stocks comme prévu initialement. Vendredi, le magasin parisien, qui comptait écouler ses stocks du 3 janvier jusqu'à sa fermeture définitive le 12 janvier, avait ouvert ses portes pendant un peu plus d'une heure, avant de faire ressortir les clients et de refermer sa grille.Certains salariés cités par l'AFP, évoquaient une "configuration inadaptée", avec risque d'"écrasement" ou de "bousculade".

Alors que les responsables du magasin avaient finalement annoncé qu'il resterait fermé toute la journée et ne rouvrirait que lundi, la direction a fait volte face en décidant samedi de baisser définitivement le rideau.

"Face à une très grande affluence devant le magasin ce vendredi 3 janvier et afin d'assurer la sécurité et l'ordre sur la voie publique, la Fnac Champs-Elysées a été contrainte de fermer définitivement ses portes dans la matinée", a indiqué Fnac Darty dans un communiqué.

