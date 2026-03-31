Clap de fin pour Alinea, quelque 1.200 emplois supprimés

L'enseigne Alinea a été placée en liquidation judiciaire, entraînant le licenciement de près de 1.200 salariés ( AFP / Thibaud MORITZ )

Pas de miracle pour Alinea : l'enseigne d'ameublement a été placée mardi en liquidation judiciaire, entraînant le licenciement de près de 1.200 salariés et marquant un nouveau coup dur dans le secteur de l'aménagement de la maison.

Après 36 ans d'existence, cette marque de la galaxie Mulliez (Auchan, Decathlon, Leroy Merlin...) n'a pas surmonté son redressement judiciaire après l'avis défavorable émis par le tribunal des activités économiques de Marseille sur l'unique offre de reprise globale.

L'offre portée par le groupe roumain SDC, qui s’engageait à préserver la moitié des salariés et 20 des 36 magasin,s avait d'ores et déjà été rejetée par la direction et les salariés de l'entreprise, dont le siège se trouve à Aubagne.

"L'offre présentait un problème de financement" et le candidat, qui ne s'est pas présenté à l'audience, n'a pas su "démontrer sa motivation et sa capacité (...) à assurer la pérennité de l'activité qu'il souhaite reprendre", selon la décision de justice consultée par l'AFP.

Les 36 points de vente de l'enseigne en France ont baissé le rideau définitivement dimanche. Seuls sept franchisés sont autorisés à poursuivre leur activité sous une autre dénomination. Des ventes de déstockage vont être organisées afin d'écouler les stocks du spécialiste de la décoration d'intérieur.

Manifestation de salariés d'Alinea à Aubagne, le 14 février 2026, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )

Alinea, via la société Neomarché, emploie 1.116 salariés répartis entre le siège et les magasins.

Un conseil économique et social (CSE) est prévu jeudi en vue de préparer le plan de licenciement évalué à 24 millions d'euros. La famille Mulliez a mis sur la table plus de 10 millions d'euros d'indemnités supra-légales pour éviter un "grabuge médiatique", selon les représentants des syndicats.

"Les salariés souhaitent tourner la page dignement, en mettant tout en oeuvre pour vendre les stocks", ajoute Margaux Palvini, représentante FO.

- Recentrage haut de gamme -

Le président du tribunal souligne que "la somme versée par l'ancien actionnaire et les dispositions obtenues permettent de préserver au mieux l'avenir des salariés". Il salue l'"implication exemplaire des instances représentatives du personnel tout au long de la procédure, qui ont agi avec une grande responsabilité, et qui ont permis une adhésion majoritaire des salariés à ce PSE".

Sollicité par l'AFP, la direction n'a pas souhaité réagir à la décision du tribunal.

Manifestation de salariés d'Alinea à Aubagne, le 14 février 2026, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le tribunal avait placé Alinea en redressement judiciaire le 20 novembre alors que l'entreprise présentait, pour l'exercice 2024, 47 millions d'euros de pertes pour 162 millions d'euros de chiffre d'affaires.

En 2020, l'enseigne de meubles et décoration avait déjà subi un premier redressement judiciaire, en pleine pandémie de Covid-19, et avait été finalement reprise par ses propres actionnaires.

La famille Mulliez y a injecté 170 millions d'euros sans avoir pu redresser la situation.

Elle avait au passage perdu 17 magasins et près de 1.000 salariés, avant d'intégrer dans son giron en 2023 une vingtaine de magasins Zodio (décoration), autre enseigne de Mulliez.

Plusieurs tentatives de repositionnement stratégique ont été entreprises sans succès, notamment un recentrage de l’offre vers des produits artisanaux français haut de gamme.

Avec des revenus rognés par l'inflation, Alinea a dû faire face à la concurrence de géants comme Ikea ou But-Conforama, aux parcs de magasins beaucoup plus denses, et plus agressifs sur les prix ainsi que celle des enseignes de bazar discount comme Action (850 magasins en France) ou du site internet chinois Temu, sur le marché de la décoration du quotidien.

Selon une étude de l'Insee publiée en décembre, le secteur de l'ameublement, du bricolage ou encore de l'électroménager affrontent des "difficultés structurelles" qui se sont traduites par une baisse d'environ 7% du nombre de magasins entre 2015 et 2022.