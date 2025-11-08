Cisjordanie-Des colons israéliens attaquent des Palestiniens et des journalistes

Des colons israéliens ont attaqué un groupe de villageois palestiniens, de militants et de journalistes réunis pour la récolte d'olives près d'un avant-poste de colons en Cisjordanie occupée, ont rapporté samedi plusieurs témoins.

Deux employés de Reuters, une journaliste et un conseiller sécurité l'accompagnant, font partie des personnes blessées dans une attaque menée par des hommes armés de bâtons, de matraques et de grosses pierres, près du village palestinien de Beita.

De nombreux militants et Israéliens se joignent aux villageois palestiniens pour documenter les violences perpétrés par les colons israéliens lors de la récolte d'olives. Les journalistes sont fréquemment invités à couvrir ces événements.

Une trentaine de militants et de villageois, sous l'oeil d'une dizaine de journalistes, étaient rassemblés quand des dizaines d'hommes sont apparus depuis un avant-poste sur une colline pour mener leur attaque.

Ces derniers ont frappé les participants avec des bâtons, touchant à de multiples reprises la journaliste-photographe de Reuters, Raneen Sawafta, qui tentait de se protéger, ont rapporté des témoins.

Près de 50 colons masqués étaient impliqués, selon Jonathan Pollak, un militant israélien des droits de l'homme, témoin de l'attaque.

Les assaillants ont frappé Raneen Sawafta "sans pitié, continuant de lui jeter des pierres alors qu'elle était déjà au sol et s'en prenant ensuite à quiconque tentait de l'aider", rapporte Jonathan Pollak.

Raneen Sawafta était accompagné d'un conseiller sécurité, Grant Bowden, lui aussi frappé dès qu'il a tenté de porter assistance à la journaliste de Reuters. L'équipement de Raneen Sawafta a été détruit.

Tous deux portaient des casques et arboraient des gilets de protections sur lesquels étaient explicitement inscrits "Presse". Ils ont été emmenés dans un hôpital de la ville palestinienne de Naplouse.

Plusieurs autres personnes ont été blessées lors de l'attaque.

"Nous appelons les autorités israéliennes à enquêter sur l'incident et à traduire en justice les responsables mais aussi à assurer que les journalistes puissent travailler librement et en sécurité", a réagi Reuters par communiqué.

Aucun membre de l'armée israélienne n'était près de la zone, selon les journalistes de Reuters.

"L'IDF condamne tout acte de violence et continuera d'opérer pour maintenir la sécurité et l'ordre dans la région", a déclaré l'armée israélienne à Reuters, ajoutant que la police menait une enquête.

La police n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Les colons israéliens ont mené au moins 264 attaques en Cisjordanie occupée contre des Palestiniens en octobre, le plus haut total mensuel depuis 2006, date à laquelle l'Onu comptabilise ces incidents, selon un rapport publié vendredi par les Nations unies.

Ces incidents font rarement l'objet d'enquêtes par les autorités israéliennes et leurs auteurs sont rarement inquiétés, selon les associations israéliennes de droits de l'homme.

(Reportage d'Ali Sawafta à Ramallah et de Mustafa Abu Ganeyeh, Maayan Lubell et Emily Rose à Jérusalem )