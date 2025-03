information fournie par So Foot • 19/03/2025 à 21:47

Cinq joueurs qui vont enflammer ces quarts de Ligue des nations

Comme tous les trois mois, la trêve internationale ne fait pas que des heureux. Pour vous motiver à allumer la télé et vous brancher sur les quarts de finale de la Ligue des nations, voici cinq joueurs, hors équipe de France, à suivre cette semaine.

Mika Biereth avec le Danemark

Recruté cet hiver pour la coquette somme de 13 millions d’euros + 2 millions de bonus par l’AS Monaco à la suite de la blessure de Folarin Balogun, Mika Biereth n’a pas mis longtemps avant de justifier son prix. Auteur de 11 buts en 9 matchs de Ligue 1, dont trois triplés (oui oui), l’ancien goleador de Sturm Graz, formé à Arsenal, brille et porte sur ses épaules le club du Rocher. Si bien que Brian Riemer, sélectionneur du Danemark depuis octobre dernier, a décidé d’appeler pour la première fois l’avant-centre avec la Danish Dynamite . Une belle récompense pour le gamin de 21 ans, qui a déjà honoré 11 sélections en équipes de jeunes danoises et n’aura aucun mal à mettre la fraude Rasmus Højlund sur le banc. Oubliez Erling Haaland et Viktor Gyökeres, il est là, le vrai cyborg venu du Nord.

Geovany Quenda avec le Portugal

Face à Biereth et ses coéquipiers, vous aurez peut-être la chance de découvrir la pépite portugaise Geovany Quenda. Appelé lui aussi pour la première fois avec son équipe nationale, l’ailier droit du Sporting Portugal est doté d’une capacité d’élimination assez phénoménale. Celui qui ne devrait pas tarder à faire fureur sur Football Manager a eu droit aux mots doux de son sélectionneur, Roberto Martínez : « À 17 ans, le fait d’être en équipe nationale montre son potentiel. » Il n’est pas le seul à être tombé sous le charme du gamin né en Guinée-Bissau, puisque Chelsea aurait déjà trouvé un accord pour s’attacher les services de l’ailier virevoltant, titulaire indiscutable avec les Leões, à partir de juin 2026 . En conférence de presse, Nuno Mendes, formé au Sporting, a vendu la mèche : « Moi aussi, j’ai pu quitter le Portugal assez jeune pour me confronter au très haut niveau. […] Quand il arrivera à Chelsea, ce sera autre chose : un autre pays, une autre langue, il va devoir s’adapter… Mais ce sera quelque chose de bien pour lui. » …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com