Cinq choses à savoir sur les prix Nobel

Un buste du Suédois Alfred Nobel devant l'Institut Nobel norvégien à Oslo, en Norvège, le 8 janvier 2026 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

Les prix Nobel sont attribués entre les 5 et 12 octobre à Stockholm et Oslo, avec la médecine qui ouvre le bal lundi à partir de 11H30 (09H30 GMT). Voici cinq choses à savoir sur ces récompenses, remises à ceux qui ont œuvré pour "le bienfait de l'humanité", selon le vœu de leur créateur, l'inventeur suédois Alfred Nobel.

En détention

Depuis 1901, cinq lauréats du Nobel de la paix se trouvaient en détention quand le prix leur a été décerné. En 1936, le journaliste et pacifiste allemand Carl Von Ossietzky croupit dans un camp de concentration nazi. En résidence surveillée, l'opposante birmane Aung San Suu Kyi, récompensée en 1991, est autorisée par la junte militaire à se rendre à Oslo, mais y renonce de crainte de ne pouvoir rentrer.

En 2010, le dissident chinois Liu Xiaobo est emprisonné. Sa chaise, sur laquelle le prix est déposé, est symboliquement laissée vide. En 2022, le défenseur des droits humains bélarusse Ales Bialiatski (également orthographié Beliatski) est incarcéré et c'est son épouse Natalia Pintchouk qui le représente à la cérémonie. En 2023, la militante iranienne Narges Mohammadi a célébré son prix Nobel depuis sa cellule dans la prison d'Evin.

Jeunes et vieux

Graphique classant les lauréats des Nobels de la paix depuis 1901 en fonction du motif récompensé, selon des catégories réalisées par l'AFP sur la base du texte officiel accompagnant chaque remise de prix ( AFP / Sophie RAMIS )

En 2014, la militante pakistanaise des droits de l'homme Malala Yousafzaï devient à 17 ans la plus jeune lauréate d'un prix Nobel, celui de la paix. Un autre lauréat inhabituellement jeune, l'Australien Lawrence Bragg, obtient en 1915 le Nobel de physique, conjointement avec son père, à l'âge de 25 ans, pour des travaux réalisés à l'âge de 21 ans. L'Irakienne Nadia Murad se voit décerner le Nobel de la paix également à 25 ans, en 2018, pour ses efforts en faveur de la minorité yézidie.

A l'inverse, l'Américain John B. Goodenough reste le plus vieux lauréat, obtenant le Nobel de chimie à l'âge de 97 ans en 2019 pour ses travaux sur la batterie au lithium-ion, qui alimentent notamment les voitures électriques. Son compatriote Arthur Ashkin a été récompensé un an plus tôt du Nobel de physique à 96 ans.

Pas de prix à titre posthume

Les lauréats du prix Nobel 2025 sont félicités par les invités lors de la cérémonie de remise des prix Nobel à Stockholm, en Suède, le 10 décembre 2025 ( AFP / Jonathan Nackstrand )

Depuis 1974, les statuts de la Fondation Nobel stipulent qu'un prix ne peut être remis à titre posthume, sauf si la mort survient après l'annonce du nom du lauréat. Jusqu'à ce que la règle d'usage soit écrite noir sur blanc, seules deux personnalités disparues, des Suédois, avaient été récompensées : le poète Erik Axel Karlfeldt (littérature en 1931) et le secrétaire général de l'ONU Dag Hammarskjöld (paix en 1961), mort dans un crash d'avion la même année. Il est également arrivé qu'un prix ne soit pas attribué, en forme d'hommage à un lauréat décédé, comme en 1948, après la mort de Gandhi. En 2011, stupeur : après l'attribution du prix de médecine, l'Assemblée Nobel de l'institut Karolinska apprend la mort trois jours auparavant d'un lauréat, le Canadien Ralph Steinman. La fondation décide de néanmoins graver son nom dans son prestigieux palmarès.

Nobel, le poète

Féru de poésie anglaise, grand amateur de Shelley et Byron, Alfred Nobel est resté dans l'Histoire comme l'inventeur de la dynamite mais il ne cessa de versifier, en suédois ou dans la langue de Shakespeare. Dans une lettre à un ami, il écrit : "Je n'ai pas la moindre prétention de qualifier mes vers de poésie. J'écris de temps à autre à la seule fin de soulager la dépression, ou d'améliorer mon anglais". En 1862, le jeune homme de 29 ans, doutant de son talent, écrit à une jeune femme, en français : "La Physique est mon domaine, non la plume". L'année de sa mort (1896), il écrit une tragédie scandaleuse, "Némésis", sur l'exécution au XVIe siècle à Rome d'une femme ayant assassiné son beau-père incestueux. "Némésis" paraît mais tous les exemplaires sont brûlés après sa mort. Sauf trois.

Femmes sous-représentées

Graphique montrant le nombre de prix Nobel décernés aux femmes, aux hommes et aux organisations de 1901 à 2025 et par discipline, d'après les données officielles du Prix Nobel ( nobelprize.org / Sophie RAMIS )

Seuls 68 des 633 prix Nobel décernés depuis 1901 ont été attribués à des femmes, moins de 11 %. Cette proportion augmente toutefois depuis le début des années 2020.

Les domaines scientifiques ont la plus faible proportion de femmes lauréates. Les comités chargés d'attribuer les récompenses refusent catégoriquement d'introduire des quotas, préférant plutôt encourager la nomination de femmes scientifiques.

Elles sont seulement cinq à avoir remporté le prix Nobel de physique, sur un total de 230 lauréats dans cette discipline. Trois sur 99 en économie, huit sur 200 en chimie, et 14 sur 232 en médecine.

Marie Curie fut la pionnière, en 1903. À ce jour, la Franco-Polonaise est également la seule à avoir été auréolée deux fois : d'abord en physique en 1903, puis en chimie, en 1911.