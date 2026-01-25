Cinéma: "De la Comédie-Française" triomphe au Festival de l'Alpe d'Huez

L'acteur et réalisateur Bertrand Usclat pose 6 avril 2024 lors du festival de Cannes ( AFP / JOEL SAGET )

"De la Comédie-Française", de Martin Darondeau et Bertrand Usclat, a remporté un record de quatre prix au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, qui a également récompensé Laurent Lafitte et Laure Calamy.

Le Grand prix a été accordé par le jury du festival, dirigé par Audrey Lamy, à "C'est quoi l'amour ?", de Fabien Gorgeart. Cette comédie retrace avec humour les efforts d'un couple afin de faire reconnaître la nullité de leur mariage auprès de l'Église.

Pour son rôle dans le film, Laure Calamy a reçu le prix d'interprétation féminine.

De manière inédite dans le festival, clos ce dimanche, quatre autres prix ont été accordés à une seule œuvre: "De la Comédie-Française". Premier film de Martin Darondeau et Bertrand Usclat, il est consacré par les prix du jury, du public, de la Région Auvergne-Rhône-Alpez et des abonnés Canal +.

L'opus se déroule entièrement au sein même de la Comédie Française et narre l'histoire d'une metteuse en scène de la célèbre institution.

Cette dernière était d'autant plus à l'honneur du festival que c'est un de ses anciens pensionnaires, Laurent Lafitte, qui a reçu le Prix d'interprétation masculine pour ses rôles dans "Alter Ego", des réalisateurs Nicolas Charlet et Bruno Lavaine.

Dans cette comédie décalée attendue en salles en mars, le comédien de 53 ans incarne Alex, un quinquagénaire dégarni dont la vie bascule avec l'arrivée d'un nouveau voisin, Axel - également campé par Lafitte - son sosie parfait et chevelu à qui tout semble réussir.

Dans une récente interview à l'AFP, l'acteur avait confié s'être senti "porté" par ce projet et, "du coup, j'ose faire plein de choses", avait-il dit.

Le postulat absurde d'"Alter Ego" repose sur la performance de l'acteur, déjà trois fois nominé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle aux César - "Elle" (2017), "Au revoir là-haut" (2018), "Le comte de Monte-Cristo" (2024) -, crédible ici dans ces deux personnages opposés.