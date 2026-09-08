CIJ: le Nicaragua accuse l'Allemagne de "multiples violations" du droit international

Audience devant la Cour internationale de Justice (CIJ) dans le cadre de la procédure lancée par le Nicaragua contre l'Allemagne, le 8 avril 2024 à La Haye ( ANP / Robin van Lonkhuijsen )

Le Nicaragua a accusé mardi l'Allemagne de "multiples violations du droit international" devant la plus haute juridiction des Nations unies, et réitéré son allégation selon laquelle Berlin facilite un génocide à Gaza.

Le pays d'Amérique centrale a saisi la Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye, contre l'Allemagne, accusant Berlin d'avoir enfreint la Convention des Nations unies de 1948 sur le génocide en apportant son soutien à Israël, notamment par le biais du commerce d'armes.

"Le Nicaragua invoque la responsabilité de l'Allemagne dans le cadre de multiples violations du droit international", a déclaré l'ambassadeur Carlos José Argüello Gómez, représentant le Nicaragua face aux juges, évoquant en particulier l'impact "odieux" du "génocide" à Gaza et "le droit international humanitaire".

"Les griefs portés par le Nicaragua impliquent les violations les plus graves d'obligations" au regard du droit international général, a-t-il ajouté.

Dans cette affaire lancée en 2024, la Cour, qui statue sur les différends juridiques entre Etats, a déjà rejeté une demande du Nicaragua visant à imposer des mesures d'urgence pour contraindre l'Allemagne à cesser toute aide à Israël, notamment la fourniture de matériel militaire.

La procédure se poursuit néanmoins, et l'Allemagne cherche désormais à la faire clore.

Julia Monar, une représentante de l'Allemagne devant la CIJ a estimé lundi, à l'ouverture de quatre jours d'audience, que les juges n'avaient pas compétence pour statuer sur cette affaire et a rejeté les accusations de Managua, affirmant qu'elles donnaient une image "inexacte et déformée de la situation".

Mme Monar a ajouté que toutes les exportations allemandes de technologies et d'équipements militaires vers Israël sont soumises à "des exigences strictes en matière d'autorisations, qui vont au-delà des exigences internationales".

Diffusé en direct

M. Argüello Gómez a affirmé qu'"il ne fait aucun doute que le gouvernement allemand est pleinement conscient des crimes commis par Israël".

"L'horreur du génocide, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau dans le cas qui nous occupe, c'est la manière dont il est perpétré publiquement et diffusé en direct", a-t-il déclaré.

Le représentant du Nicaragua a établi un parallèle avec l'Holocauste, soulignant que les images des camps de concentration nazis n'avaient été rendues publiques qu'après les atrocités.

Le Palais de la Paix, qui abrite la Cour internationale de justice (CIJ), à La Haye, aux Pays-Bas, le 1er mai 2024 ( ANP / Remko de Waal )

"Les écoliers allemands sont probablement plus conscients aujourd'hui de ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés, et en particulier dans la bande de Gaza, que ne l'étaient leurs ancêtres face aux horreurs du régime nazi", a-t-il affirmé.

Les deux pays auront une nouvelle occasion de s'adresser à la Cour mercredi et jeudi.

Il faut en moyenne six mois à la Cour pour rendre une décision dans ce type de dossier.

Elle pourrait soit donner raison à l'Allemagne et rejeter totalement l'affaire, soit statuer contre Berlin, et poursuivre sa procédure.

Cette procédure est distincte d'une affaire très médiatisée, également portée devant la CIJ, dans laquelle l'Afrique du Sud accuse Israël de commettre un génocide à Gaza, accusation qu'Israël rejette.

Les décisions de la CIJ sont contraignantes, mais la Cour ne dispose d'aucun pouvoir pour les faire appliquer.