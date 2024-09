Christopher Baldelli nommé président de RéelsTV, la future chaîne de Kretinsky

Christopher Baldelli à Paris, le 7 septembre 2016. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Christopher Baldelli, actuel président de Public Sénat, a été nommé président de RéelsTV, le projet de chaîne de Daniel Kretinsky retenu par l'Arcom pour la réattribution de fréquences TNT en 2025, a annoncé lundi CMI France - filiale française du groupe de médias du milliardaire tchèque.

Cette nouvelle chaîne doit être lancée le 1er mars 2025 mais les canaux pré-sélectionnés cet été n'obtiendront leur autorisation d'émettre qu'après avoir signé de nouvelles conventions avec le régulateur des médias d'ici à la fin de l'année.

Après avoir dirigé France 2 (2002-2005), M. Baldelli a été à la tête des chaînes numériques de M6 et W9 et a occupé la présidence de Paris Première (2006-2009). Il a été vice-président du directoire du groupe M6 (2017-2019) et a dirigé RTL (2009-2019), avant de prendre en 2021 la présidence de Public Sénat, rappelle CMI France.

Sa présence à la tête de RéelsTV est "un gage d'accomplissement du projet que nous portons: contribuer à ce que la télévision participe aux progrès de l'esprit public dans une démocratie apaisée, en proposant des contenus intelligents et divertissants et des débats raisonnables et pluralistes", a déclaré Denis Olivennes, président du conseil de surveillance de CMI France, dans le communiqué.

"Lancer un nouveau média est une opportunité rare dans une vie professionnelle", a pour sa part souligné Christopher Baldelli.

Le groupe précise qu'avec "50% de sa grille dédiée aux documentaires, RéelsTV couvrira des thématiques variées telles que la société, les sciences, l'histoire et la géopolitique, la culture et l'art de vivre".

"Le débat (25% de la programmation) et le divertissement de qualité (25% également) seront les autres piliers de la chaîne", rappelle-t-il.

Portée par CMI France, la chaîne indique qu'elle compte puiser dans ses médias - notamment les équipes de Elle, Franc-Tireur, Télé 7 Jours, Version Femina, Usbek & Rica, Louie Media -, pour alimenter les émissions. Elle s'appuiera aussi sur les "maisons d'édition d'Editis (rachetées en 2023 par le milliardaire tchèque, ndlr) pour couvrir des sujets en lien direct avec les préoccupations du public français".

Enfin, "grâce au savoir-faire numérique et vidéo de Loopsider (un média vidéo en ligne dont CMI France a pris 45% du capital, ndlr), RéelsTV aspire à toucher un public plus jeune, en intégrant des formats spécialement conçus pour les réseaux sociaux".