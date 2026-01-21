Christine Lagarde (BCE) : l'économie européenne a besoin d'un "réexamen approfondi" pour faire face au nouvel ordre mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des citations de Lagarde aux paragraphes 3, 5 et 6)

L'économie européenne a besoin d'un "réexamen approfondi" pour faire face à "l'aube d'un nouvel ordre international", a déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, à la radio française RTL mercredi.

Lagarde a déclaré qu'elle ne s'attendait qu'à un léger effet inflationniste des droits de douane américains, avec un impact plus fort sur l'Allemagne que sur la France, mais elle a ajouté que les pays européens seraient beaucoup plus forts s'ils supprimaient les barrières commerciales non tarifaires à l'intérieur de l'Union. "Comme nous maîtrisons l'inflation à 1,9 %, l'impact sera minime. Ce qui est beaucoup plus grave (...), c'est le degré d'incertitude créé par ces revirements constants", a-t-elle déclaré, faisant référence à la menace d'une hausse des droits de douane.

Le président américain Donald Trump a promis samedi de mettre en œuvre une vague de droits de douane croissants à partir du 1er février sur les membres de l'UE que sont le Danemark, la Suède, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande, ainsi que la Grande-Bretagne et la Norvège, jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland, une mesure que les principaux États de l'UE ont décriée comme un chantage.

Trump "adopte souvent une approche transactionnelle ... il place la barre très haut, à des niveaux parfois complètement irréalistes", a déclaré Lagarde.

En réponse, l'Europe devrait indiquer quels sont les instruments disponibles, faire preuve de détermination collective, et être unie et résolue, a-t-elle ajouté.