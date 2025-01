Christian Lacroix racheté par l'espagnol Sociedad Textil Lonia

TO GO WITH AFP STORY BY RANA MOUSSAOUI ( AFP / JOSEPH EID )

Le groupe de textile espagnol Sociedad Textil Lonia (STL) a annoncé mardi l'acquisition de la maison Christian Lacroix, sans communiquer le montant de cette transaction.

"Avec l'acquisition de Maison Lacroix, avec ses archives et sa riche histoire de la haute couture française, STL élargi son portefeuille de marques et renforce sa présence internationale dans le monde de la haute couture", déclare STL dans un communiqué.

"Nous ferons tout notre possible pour assurer que le talent unique de son créateur et son inestimable contribution au monde de la mode retrouvera son potentiel", ajoute le groupe.

La marque Christian Lacroix avait été créée en 1987 par le couturier éponyme, avec l'appui du numéro un mondial du luxe LVMH qui l'a vendue en 2005 au groupe Falic, spécialisé dans le duty free.

En 2009, suite à des difficultés financières, le tribunal de commerce de Paris décide d'appliquer le plan de redressement du groupe Falic et supprime une centaine de postes ainsi que la haute couture. Christian Lacroix quitte le groupe en 2010.

STL a été fondée en Espagne en 1997 en tant que société textile dédiée au design, et à la production et vente d'accessoire et de prêt-à-porter féminin et masculin. Il emploie 2.500 personnes et possède 600 magains dans 43 pays.