Christian Benteke quitte la MLS pour un nouveau championnat
information fournie par So Foot 02/01/2026 à 10:43

Prochaine mission : le titre de champion aux EAU ?

Après trois ans et demi passés au DC United, Christian Benteke rejoint les Émirats arabes unis et s’engage avec Al-Wahda . L’ancien international belge arrive libre de tout contrat après la fin de son aventure aux États-Unis et a signé un contrat d’un an et demi avec le club d’Abou Dabi.…

JE pour SOFOOT.com

