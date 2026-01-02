Christian Benteke quitte la MLS pour un nouveau championnat
Prochaine mission : le titre de champion aux EAU ?
Après trois ans et demi passés au DC United, Christian Benteke rejoint les Émirats arabes unis et s’engage avec Al-Wahda . L’ancien international belge arrive libre de tout contrat après la fin de son aventure aux États-Unis et a signé un contrat d’un an et demi avec le club d’Abou Dabi.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer