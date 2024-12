Choupo-Moting file vivre son rêve américain

Voilà celui qui rendra l’Amérique great again .

Après avoir écumé l’Europe, Eric Maxim Choupo-Moting file aux Etats-Unis . L’international camerounais, passé par Hambourg, Nuremberg, Mayence, Schalke, Stoke City, le Paris Saint-Germain et le Bayern, s’est officiellement engagé pour deux saisons (plus une en option) avec les New York Red Bulls . Il ne sera pas totalement dépaysé puisqu’il retrouvera dans l’effectif Emil Forsberg, une vieille connaissance de la Bundesliga, et un staff à fort accent allemand, dirigé par le coach Sandro Schwarz.…

QB pour SOFOOT.com