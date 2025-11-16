Choose France : l’Élysée annonce 30 milliards d’investissements « made in France »

Pour la première déclinaison strictement hexagonale de « Choose France », jusque-là apanage des investisseurs étrangers, le gouvernement n'a pas lésiné sur l'effet d'annonce. En agrégeant 151 projets d'entreprises françaises sur douze mois, pour un montant total de 30 milliards d'euros, l'exécutif revendique un record qui éclipse la dernière édition internationale (20 milliards).



Et les révélations faites à l'occasion du rendez-vous organisé ce lundi à la Maison de la chimie, suivies d'un dîner sous les ors de l'Élysée, représentent déjà près d'un tiers de cette manne, soit 9,2 milliards d'euros, précise Le Figaro . Une seule ambition manifeste : montrer que la France demeure un terreau fertile pour ses propres entrepreneurs, malgré un climat de défiance croissante.

Les investissements annoncés couvrent l'ensemble du territoire et une palette d'industries stratégiques. Le plus spectaculaire demeure la création d'un data center géant, fruit d'une alliance entre Iliad, EDF et le fonds Infravia. Pour 4 milliards d'euros, le site, doté de plusieurs centaines de mégawatts, ambitionne de devenir l'un des plus vastes centres de calcul d'Europe.



Choose France, c'est bien, stopper le « Ruin France », c'est mieux

Dans la Drôme, la start-up Sesterce, spécialiste du cloud dédié à l'IA, double la puissance de son projet d'Alixan, pour une enveloppe de