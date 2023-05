"Choose France" : Elon Musk "très impressionné" par l'accueil du gouvernement

Aucune annonce ne sera faite pour l'heure sur d'éventuels investissements, a indiqué le patron de Tesla et Space X.

Emmanuel Macron et Elon Musk, le 15 mai 2023, à Versailles ( POOL / MICHEL EULER )

Alors que le gouvernement et Emmanuel Macron réunissaient des dizaines de chefs d'entreprise pour la grand-messe annuelle du sommet "Choose France", pendant lequel 13 milliards d'investissements ont été annoncés, Elon Musk s'est dit "confiant que Tesla fera des investissements significatifs en France", en marge du sommet au château de Versailles.

"Je suis très impressionné par l'accueil réservé par le président Macron et le gouvernement français à l'industrie", a lancé aux journalistes le patron de Tesla, Twitter et Space X, lundi 15 mai, à la fin d'un échange avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Nous avons parlé de l’attractivité de la France et des avancées significatives dans les secteurs des véhicules électriques et de l’énergie. De régulation numérique également", a pour sa part commenté Emmanuel Macron dans un tweet. "Nous avons tant à faire ensemble", a t-il ajouté, sans toutefois faire d'annonce. L'heure n'est pas aux concrétisations a confirmé Elon Musk. "Je ne ferai pas d'annonce aujourd'hui", a t-il affirmé.

Les batteries, nouvel atout français?

Bruno Le Maire a tenu la même ligne : "Avec Elon Musk, dont chacun connaît le portefeuille d'activités qui est très large, nous poursuivons les discussions". Mais "il vaut mieux tenir le contenu de ces discussions secret pour le moment" et qu'"elles restent confidentielles" , a souligné le ministre.

Le plus gros des projets annoncés cette année a d'ores et déjà été dévoilé par Emmanuel Macron vendredi lors d'un déplacement un Dunkerque, avec la part belle faite au secteur de l'électrique. 5,2 milliards d'euros vont être investis pour une gigafactory de batteries de nouvelle génération du taïwanais Prologium, avec 3.000 emplois à la clé. Dans la même ville, le chinois XTC construira avec le français Orano une usine de composants et de recyclage de batteries pour 1,5 milliard d'euros.