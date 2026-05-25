Chine-Xi Jinping salue les liens "indestructibles" avec le Pakistan

par Liz Lee et Ethan Wang

Le président chinois Xi Jinping a salué lundi l'amitié "indestructible" qui lie la Chine au Pakistan lors de sa rencontre avec le Premier ministre Shehbaz Sharif à Pékin, qui vise à approfondir le partenariat "par tout temps" entre Pékin et Islamabad.

Xi Jinping a accueilli le dirigeant pakistanais comme un "vieil ami" au palais de l’Assemblée du peuple à Pékin et a déclaré que les deux pays s’étaient "compris, fait confiance et soutenus mutuellement" pendant des décennies.

Le Pakistan fait partie d’un groupe restreint de pays que la Chine considère comme des "partenaires stratégiques par tous temps", avec lesquels elle entretient une coopération étroite dans les domaines économiques, commerciaux et sécuritaires.

Mais les attaques menées par des militants islamistes contre des ressortissants chinois et des projets dans le sud-ouest du Pakistan, où la Chine a réalisé d’importants investissements dans les infrastructures, ont irrité Pékin, tandis que le resserrement des liens entre Islamabad et Washington a compliqué leurs relations.

"Peu importe comment la situation internationale évolue, la Chine accorde toujours la priorité au développement des relations sino-pakistanaises dans sa diplomatie de voisinage", a déclaré Xi.

La Chine a appelé à renforcer la coopération avec le Pakistan dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’intelligence artificielle et de la formation des talents, a indiqué la chaîne publique chinoise CCTV.

Pékin était disposé à travailler avec Islamabad pour construire une communauté sino-pakistanaise plus soudée, partageant un avenir commun, a rapporté CCTV, ajoutant que le dirigeant chinois avait insisté sur le maintien d’échanges de haut niveau et le renforcement de la communication stratégique.

Shehbaz Sharif, quant à lui, a qualifié la Chine et le Pakistan de deux pays "frères de fer" entretenant une relation "sans pareille".

LE "RÔLE CONSTRUCTIF" DU PAKISTAN

Shehbaz Sharif était accompagné du chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, qui s'était récemment rendu à Téhéran pour des réunions avec les dirigeants iraniens.

Après un cessez-le-feu fragile dans le conflit avec l’Iran, conclu en avril, le Pakistan a accueilli des pourparlers de médiation entre Washington et Téhéran, relayant les propositions et les messages entre les deux parties.

Quelques semaines après le début des efforts diplomatiques d’Islamabad, Washington a fait état de progrès dans les négociations avec Téhéran.

"Je sais que vous venez de rentrer d’Iran et que vous avez déployé des efforts positifs en faveur de la paix actuelle. Nous apprécions toujours le rôle constructif joué par le Pakistan", a déclaré Xi Jinping.

Les deux pays devraient mettre en place une coopération en matière de sécurité à un niveau plus élevé et plus large afin de contribuer à la paix et à la stabilité régionales, a déclaré Xi selon CCTV, sans faire référence à un conflit spécifique.

Pour le Pakistan, il est important d’associer la Chine à ses efforts de médiation, compte tenu des liens étroits entre Pékin et Téhéran. La Chine et le Pakistan ont lancé une initiative en mars, lors de la rencontre de leurs ministres des Affaires étrangères à Pékin, appelant à des pourparlers de paix et au rétablissement d’une navigation normale dans le détroit d’Ormuz.

(Liz Lee et Ethan Wang; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)