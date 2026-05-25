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Japon: Décès à 93 ans de Toshifumi Suzuki, "père des Konbini"
information fournie par AFP 25/05/2026 à 13:51

Toshifumi Suzuki, ancien président-directeur général de Seven & i Holdings, le 25 décembre 2014 à Tokyo ( JIJI PRESS / - )

Toshifumi Suzuki, ancien président-directeur général de Seven & i Holdings, le 25 décembre 2014 à Tokyo ( JIJI PRESS / - )

Toshifumi Suzuki, considéré comme le "père" des supérettes de proximité au Japon, les fameux "Konbini", et ancien président de Seven & i Holdings, propriétaire des 7-Eleven, est décédé à l’âge de 93 ans, a annoncé l'entreprise lundi.

"Nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude pour la bienveillance dont il a bénéficié de son vivant et vous informer respectueusement de son décès.", a indiqué l’entreprise dans un communiqué, précisant que son décès était dû "à une insuffisance cardiaque le 18 mai" dernier.

Toshifumi Suzuki a ouvert le premier magasin 7-Eleven au Japon en 1974 et développé l’entreprise jusqu’à en faire la plus grande chaîne de supérettes au monde, notamment en redressant et en transformant le siège américain, alors en difficulté, en filiale de la société japonaise.

Au Japon, ces supérettes de proximité sont omniprésentes et très appréciées. On en trouve quelque 21.000 disséminés dans l'archipel.

Outre les produits frais, plats préparés, sandwiches et articles de toilette, les Japonais s'y rendent pour payer leurs factures, imprimer des photos, utiliser le distributeur de billet, et même envoyer des valises à l'autre bout du pays.

Avec 85.000 établissements dans une vingtaine de pays, 7-Eleven est la plus grande chaîne de magasins de proximité au monde - segment où il est notamment leader aux Etats-Unis.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 25 mai 18:07

    Un lien avec la marque Suzuki de motos ?

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