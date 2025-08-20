Chine-Xi Jinping effectue sa deuxième visite officielle au Tibet en tant que président

Le président chinois Xi Jinping est arrivé mercredi à Lhassa pour sa deuxième visite en tant que dirigeant de la Chine à l'occasion du 60e anniversaire de la création de la région autonome du Tibet.

Six ans après l'exil du 14e Dalaï-Lama en Inde à la suite d'un soulèvement avorté, le Parti communiste chinois au pouvoir a créé la région autonome du Tibet en 1965, la cinquième et dernière région autonome du pays après la Mongolie intérieure, le Xinjiang, le Guangxi et le Ningxia.

Cette désignation devait permettre aux groupes ethniques locaux, tels que les Tibétains, de jouer un rôle plus important dans les décisions politiques, notamment sur la liberté de croyance religieuse. Toutefois, les groupes internationaux de défense des droits de l'homme et les exilés qualifient régulièrement la gouvernance chinoise au Tibet d'"oppressif", une accusation que Pékin rejette.

"Pour gouverner, stabiliser et développer le Tibet, la priorité est de maintenir la stabilité politique, la cohésion sociale, l'unité ethnique et l'harmonie religieuse", a déclaré mercredi Xi Jinping lors d'une rencontre avec les hauts responsables tibétains, selon les médias d'État.

Xi Jinping s’était rendu au Tibet pour la dernière fois en juillet 2021. Il avait alors exhorté la population à "suivre le Parti", une visite largement perçue par les observateurs extérieurs comme un signe que l’ordre y était rétabli dans une région qui a une longue histoire de protestations contre le pouvoir chinois.

Pendant la brève période qui a suivi les Jeux olympiques de Pékin en 2008, lorsque la Chine a ouvert davantage ses portes au reste du monde, des manifestations de moines suivies d’auto-immolations avaient secoué le Tibet.

Le bouddhisme tibétain doit être guidé pour s'adapter au système socialiste chinois, a ajouté Xi Jinping.

Avant 2021, le dernier dirigeant chinois à s'être rendu au Tibet était Jiang Zemin, en 1990.

Le Tibet est une région hautement stratégique pour la Chine en raison de sa frontière avec l'Inde. La région himalayenne possède également d'abondantes ressources naturelles, dont un immense potentiel hydroélectrique.

L'arrivée de Xi Jinping au Tibet a coïncidé avec la visite rare cette semaine du principal diplomate chinois Wang Yi en Inde, où les deux pays se sont engagés à rétablir des liens mis à mal par une confrontation frontalière meurtrière en 2020.

Le dernier projet hydroélectrique d'envergure lancé par la Chine au Tibet suscite également l'inquiétude de l'Inde, en aval. Xi Jinping a déclaré que le projet devait être poursuivi "vigoureusement" dans le cadre des objectifs de réduction des émissions de carbone de la Chine, tout en protégeant le "château d'eau" de l'Asie.

Xi Jinping était accompagné de Wang Huning et de Cai Qi, respectivement les quatrième et cinquième dirigeants du Parti.

(Ryan Woo et Bureau de Pékin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)