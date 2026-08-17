Chine: ventes au détail en hausse de 0,6% en juillet sur un an (officiel)

Les ventes au détail en Chine, principal indicateur de la consommation, ont légèrement augmenté en juillet, selon des données officielles publiées lundi, se plaçant en dessous des prévisions.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,6% sur un an, selon le Bureau national des statistiques (BNS), tandis que les analystes sondés par Bloomberg anticipaient une hausse de 1,5%, après une croissance de 1% en juin.

La consommation intérieure chinoise reste atone depuis la pandémie de Covid-19 et constitue une des faiblesses la deuxième économie mondiale sur le long terme.

Pékin entend pourtant faire de la consommation intérieure un pilier central de la croissance, s'éloignant des moteurs traditionnels que sont les exportations et l'industrie manufacturière.

La production industrielle a de son côté augmenté de 4,5% sur un an, a indiqué lundi le BNS. Ce chiffre est également inférieur aux prévisions des experts consultés par Bloomberg, qui tablaient sur une hausse de 5%. La production industrielle avait cru de 5,3% en juin.

Ces chiffres font suite à l'annonce par Pékin le mois dernier du taux de croissance le plus faible du pays depuis 2022 au deuxième trimestre.

La Chine vise un taux de croissance compris entre 4,5% et 5% cette année, l'objectif officiel le plus bas en plusieurs décennies.