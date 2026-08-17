 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine: ventes au détail en hausse de 0,6% en juillet sur un an (officiel)
information fournie par Boursorama avec AFP 17/08/2026 à 10:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les ventes au détail en Chine, principal indicateur de la consommation, ont légèrement augmenté en juillet, selon des données officielles publiées lundi, se plaçant en dessous des prévisions.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,6% sur un an, selon le Bureau national des statistiques (BNS), tandis que les analystes sondés par Bloomberg anticipaient une hausse de 1,5%, après une croissance de 1% en juin.

La consommation intérieure chinoise reste atone depuis la pandémie de Covid-19 et constitue une des faiblesses la deuxième économie mondiale sur le long terme.

Pékin entend pourtant faire de la consommation intérieure un pilier central de la croissance, s'éloignant des moteurs traditionnels que sont les exportations et l'industrie manufacturière.

La production industrielle a de son côté augmenté de 4,5% sur un an, a indiqué lundi le BNS. Ce chiffre est également inférieur aux prévisions des experts consultés par Bloomberg, qui tablaient sur une hausse de 5%. La production industrielle avait cru de 5,3% en juin.

Ces chiffres font suite à l'annonce par Pékin le mois dernier du taux de croissance le plus faible du pays depuis 2022 au deuxième trimestre.

La Chine vise un taux de croissance compris entre 4,5% et 5% cette année, l'objectif officiel le plus bas en plusieurs décennies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.08.2026 11:17 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,51% pour le Nasdaq .IXIC ... Lire la suite

  • Rentrée des classes à Saint-Denis de la Reunion, le 19 août 2025 ( AFP / Richard BOUHET )
    À La Réunion, la seconde main s'impose face au coût de la rentrée scolaire
    information fournie par AFP 17.08.2026 11:14 

    À La Réunion, où 36% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où le coût de la vie est plus élevé que dans l'Hexagone, les initiatives se multiplient pour aider les familles à la rentrée, en faisant la part belle aux fournitures scolaires de seconde main. ... Lire la suite

  • L'économie japonaise a résisté, quoique moins qu'attendu, au deuxième trimestre, des mesures de soutien gouvernementales et de solides exportations atténuant l'impact de la guerre au Moyen-Orient ( AFP / Kazuhiro NOGI )
    Japon: la croissance économique résiste, mais moins qu'attendu
    information fournie par AFP 17.08.2026 11:01 

    L'économie japonaise a résisté, quoique moins qu'attendu, au deuxième trimestre, des mesures de soutien gouvernementales et de solides exportations atténuant l'impact de la guerre au Moyen-Orient, et les observateurs s'attendent à de nouveaux resserrements monétaires ... Lire la suite

  • Des équipes de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge préparent, au cimetière de Mbiyo, l’inhumation du corps d’un orphelin décédé d'Ebola, dans la province congolaise de l’Ituri, le 19 juin 2026 ( AFP / Jospin Mwisha )
    RDC: l'épidémie d'Ebola devient la plus meurtrière de l'histoire du pays
    information fournie par AFP 17.08.2026 10:58 

    L'épidémie d'Ebola qui se propage à une vitesse inédite est devenue lundi la plus meurtrière de l'histoire de la République démocratique du Congo (RDC), dépassant en trois mois les 2.300 morts recensés lors de la flambée de 2018-2020. L'épidémie "est la plus rapide ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank