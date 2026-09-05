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Chine-Un mort et 11 disparus après un glissement de terrain
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 06:49
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(Actualisé avec détails)

Une personne est morte aprèsque des pluies diluviennes ont provoqué un glissement de terrain tôt samedi dans une ville de la province de Jiangxi, en Chine centrale, ont annoncé les autorités locales.

Onze personnes sont en outre portées disparues, ont dit les autorités.

Le glissement de terrain, survenu après les pluies torrentielles provoquées par le typhon Saudel, s'est produit vers 04h00 du matin (20h00 GMT) dans la ville de Gaoping, endommageant 12 maisons, selon le comté.

La chaîne de télévision publique CCTV a par ailleurs rapporté que plus de dix personnes étaient prises au piège dans la ville après le glissement de terrain.

(Rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)

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