Chine: rebond de l'activité dans les services en décembre (indice indépendant)

La croissance du secteur des services en Chine a rebondi en décembre à son niveau le plus élevé depuis sept mois, selon un baromètre indépendant publié lundi, confirmant une reprise de la consommation fin 2024.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par S&P Global et le média économique chinois Caixin, a grimpé à 52,2 points en décembre, contre 51,5 le mois précédent.

La hausse dépasse les prévisions d'économistes sondés par l'agence Bloomberg (51,4), et confirme l'accélération signalée par l'indice officiel publié mardi dernier (52,2).

Ce baromètre est un indicateur clé pour évaluer le niveau de consommation intérieure et la situation du marché de l'emploi.

Au-dessus de 50 points, il traduit une expansion de l'activité. En deçà, il s'agirait d'une contraction.

La croissance dans le secteur en décembre a été soutenue par une hausse des nouvelles commandes, souligne le rapport. Les prix de vente ont également augmenté pour la première fois en six mois.

Les autorités ont annoncé ces dernières semaines une série de mesures pour stimuler une économie grippée par une consommation en berne et une crise persistante de l'immobilier.

"Depuis fin septembre, la synergie entre les politiques existantes et les mesures de relance supplémentaires ont un effet sur le marché", affirme Wang Zhe, économiste pour Caixin cité dans le communiqué.

Les incertitudes sur le marché international figurent toutefois parmi les principaux facteurs d'inquiétude des entreprises sondées, note le communiqué.

Le retour prochain à la Maison Blanche du président américain élu Donald Trump fait par ailleurs craindre une aggravation des tensions commerciales avec Washington.

Sur le plan économique en général, "d'importantes pressions à la baisse persistent, en raison d'une demande intérieure atone et de facteurs externes de plus en plus défavorables", souligne Wang Zhe.

L'indice PMI composite de Caixin publié lundi, qui agrège services et industrie manufacturière, est resté en territoire positif en décembre (51,4), mais chute ainsi par rapport à novembre (52,3).

La vitalité des services a "largement compensé le ralentissement de la croissance dans le secteur manufacturier", selon Gabriel NG, du cabinet Capital Economics.

La Chine doit annoncer mi-janvier le chiffre officiel de sa croissance en 2024. L'objectif fixé par le gouvernement est "d'environ 5%".

Le président chinois Xi Jinping a déclaré fin décembre que l'économie chinoise était sous "pression" pour se "transformer" et qu'elle faisait "face à un environnement extérieur incertain".