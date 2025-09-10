information fournie par Boursorama avec AFP • 10/09/2025 à 08:33

Chine: les prix à la consommation diminuent en août, plus forte baisse depuis février

Les prix à la consommation en Chine ont connu en août leur plus forte baisse en six mois, selon des chiffres officiels publiés mercredi, sur fond de faibles dépenses des ménages et de pressions déflationnistes.

( AFP / STRINGER )

Le géant asiatique fait face à des difficultés en matière d'exportations et à une consommation intérieure atone depuis la pandémie de Covid-19, en raison notamment d'une crise prolongée du secteur immobilier.

L'indice des prix à la consommation (CPI), une mesure clé de l'inflation, a reculé de 0,4% sur un an le mois dernier, plus fortement qu'attendu, alors qu'il était stable en juillet (0%), a annoncé mercredi le Bureau national des statistiques (BNS).

C'est la plus forte baisse depuis février 2025.

Des analystes sondés par l'agence Bloomberg tablaient sur -0,2%. En glissement mensuel, de juillet à août, les prix sont toutefois restés stables.

La déflation, certes appréciée des consommateurs, est considérée comme un phénomène dangereux pour l'économie, car elle incite les ménages à reporter leurs achats dans l'espoir de prix encore plus bas.

Une longue crise dans le secteur de l'immobilier et un chômage élevé chez les jeunes pèsent depuis plusieurs années sur le moral des consommateurs chinois.

Cette situation s'est aggravée avec la bataille commerciale engagée par les Etats-Unis depuis le début de l'année.

Autre signe négatif, l'indice des prix à la production (PPI) a plongé an août de 2,9% sur un an.

Cet indice mesure le coût des marchandises sorties d'usines et donne un aperçu de la santé de l'économie.

Le recul est toutefois moins prononcé qu'en juillet (-3,6%) et conforme aux prévisions des analystes interrogés par Bloomberg.

Un repli du PPI est synonyme de marges réduites pour les entreprises, engagées dans une guerre des prix féroce que les autorités cherchent à juguler.