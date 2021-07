Chine : le ralentissement économique se confirme

Le gouvernement a admis que les petites entreprises étaient «sous pression» à cause de la flambée de certain métaux. (© DR)

Le pic de la reprise post-Covid a été dépassé en Chine. Pékin devrait davantage stimuler son économie au second semestre.

Sans surprise, la locomotive chinoise ralentit. Après un bond de 18,3% (en glissement annuel) au premier trimestre, le PIB a crû de 7,9% entre avril et fin juin.

Les économistes tablaient en moyenne sur 8% et la performance du début d'année résultait en grande partie d'un effet de base après la contraction de 6,8% de l'activité au premier trimestre 2020, au plus fort de la crise sanitaire.

Cependant, en glissement trimestriel, la situation semble s'améliorer : le PIB a crû de 0,4% entre janvier et fin mars, et de 1,3% entre avril et fin juin. Mais ce rythme reste inférieur à la moyenne de 1,7% observée entre 2014 et 2018, tempère une étude de Natixis.

Le fardeau des matières premières

De fait, la plupart des indicateurs d'activité chinois sont orientés à la baisse. Les ventes au détail ont progressé de 12,1% (en glissement annuel) en juin, après un gain de 17,7% en avril.

Malgré le retour du taux de chômage «urbain» à 5% (contre un record de 6,2% en février 2020), les ménages restreignent encore leurs achats, en particulier dans l'automobile (+4,5% en juin sur un an), stressés par les confinements locaux imposés à la moindre résurgence de Covid-19.

Natixis signale de surcroît un effet prix non négligeable dans ces statistiques : «le fort rebond des cours du pétrole a contribué pour plus de 20% à la hausse des