Chine: La croissance des services a ralenti en octobre

Un centre commercial à Pékin

L'activité du ​secteur des services en Chine a progressé ​en octobre à son ​rythme le ⁠plus lent depuis juillet ‌dernier, avec une confiance des entreprises ​en ‌déclin en raison ⁠d'une concurrence et de coûts accrus, ⁠montre une ‌enquête privée publiée ⁠mercredi.

L'indice PMI ‌des services ⁠calculé par RatingDog s'est ⁠établi ‌le mois dernier à ​50,8 ‌contre 51,6 en septembre, restant toutefois ​au-dessus du seuil de ⁠50 séparant contraction et expansion de l'activité.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean ​Terzian)