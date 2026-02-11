information fournie par Boursorama avec AFP • 11/02/2026 à 08:30

Chine: l'inflation faiblit, Pékin table sur le Nouvel An

( AFP / ADEK BERRY )

L'inflation en Chine a ralenti davantage qu'attendu en janvier, selon des données officielles publiées mercredi, les autorités annonçant en parallèle des subventions pour les congés du Nouvel An chinois afin d'encourager la consommation des ménages.

Les dépenses des foyers restent modérées depuis la pandémie de Covid-19, en raison notamment d'une crise prolongée du secteur immobilier et d'un marché de l'emploi devenu plus compliqué, notamment pour les jeunes.

A partir de dimanche, les Chinois bénéficient de neuf jours fériés consécutifs, une période de fêtes, de repas et de cadeaux, présentée par les autorités comme une occasion de stimuler l'économie.

Signe d'une reprise encore fragile, l'indice des prix à la consommation (CPI), mesure clé de l'inflation, a progressé le mois dernier de seulement 0,2% sur un an, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

C'est inférieur à la prévision d'un groupe d'économistes interrogés par l'agence Bloomberg - qui tablaient sur +0,4%.

Il s'agit toutefois du quatrième mois consécutif de hausse des prix à la consommation. L'indice CPI avait ainsi connu en décembre sa plus forte augmentation sur un an (+0,8%) depuis 2023.

Les autorités ont lancé ces derniers mois plusieurs mesures pour stimuler les dépenses des ménages, dont un programme de subventions pour les produits électroniques, l'électroménager ou encore les meubles. Mais leurs effets restent limités.

- Bons d'achat -

L'indice CPI "devrait rebondir en février", a indiqué mercredi dans une note Zichun Huang, économiste de Capital Economics.

Mais selon elle, "les déséquilibres persistants entre l'offre et la demande laissent peu d'espoir de voir les pressions déflationnistes s'atténuer rapidement en Chine".

Les autorités ont toutefois annoncé mercredi lors d'une conférence de presse à Pékin de nouvelles mesures pour stimuler la consommation.

Un total de 2,05 milliards de yuans (environ 249 millions d'euros) ont ainsi été débloqués par les collectivités locales et "bénéficieront directement aux consommateurs" durant les fêtes, a indiqué Sheng Qiuping, vice-ministre du Commerce.

Ces aides prendront la forme de bons d'achat, de subventions et d'enveloppes rouges traditionnelles contenant de l'argent, a indiqué la télévision publique CCTV.

Un signal positif pour l'économie a toutefois été annoncé mercredi: la déflation persistante dans le secteur manufacturier semble s'être légèrement atténuée.

L'indice des prix à la production (PPI), qui mesure le coût des marchandises sorties d'usines, a certes étendu le mois dernier sa longue période de baisse: il a diminué de 1,4% sur un an, a annoncé le BNS.

Mais ce recul est toutefois moins prononcé qu'en décembre (-1,9%) et novembre (-2,2%) et s'est progressivement atténué depuis son entrée en territoire négatif fin 2022.

- Pressions déflationnistes -

Un repli du PPI est synonyme de marges réduites pour les entreprises. Celles-ci sont engagées dans une guerre des prix féroce, que les autorités cherchent depuis de nombreux mois à juguler.

L'amélioration observée s'est "concentrée sur les métaux non ferreux, reflétant probablement la volatilité récente des marchés mondiaux de matières premières", a souligné Zichun Huang, de Capital Economics.

Sur un mois, l'indice a cependant grimpé de 0,4%.

Cela "suggère que les pressions déflationnistes dans le secteur manufacturier pourraient s'être atténuées", souligne dans une note Zhiwei Zhang, président du cabinet Pinpoint Asset Management.

La croissance économique de la Chine était de 5% en 2025, selon des données officielles publiées le mois dernier.

L'objectif fixé par le gouvernement a ainsi été atteint. Mais il s'agit d'un des rythmes les plus faibles depuis des décennies.

Des économistes s'attendent à ce que les autorités fixent un objectif similaire, voire légèrement inférieur, pour l'année 2026. Le chiffre doit être annoncé lors d'une grande réunion politique début mars.