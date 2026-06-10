Chine: l'indice des prix à la consommation se maintient à +1,2% sur un an

( AFP / ADEK BERRY )

L'indice des prix à la consommation, qui mesure l'inflation pour les consommateurs, demeure à 1,2% en mai sur un an en Chine, mais a régressé en glissement mensuel en raison d'une baisse du coût de l'énergie, indiquent des chiffres officiels mercredi.

L'indice PPI ("Producer Price Index"), qui mesure les prix à la production, a connu quant à lui sa hausse la plus forte depuis presque quatre ans, sous l'effet de la forte demande pour l'intelligence artificielle, montrent les données publiées par le Bureau national des statistiques chinois (BNS).

A +1,2% sur un an, l'indice CPI est au même niveau que le mois précédent. C'est le huitième mois consécutif de hausse.

Cet indice avait connu en février sa plus forte augmentation (+1,3%) depuis plus de trois ans. Mais il reste en deçà de l'objectif gouvernemental de 2% d'inflation en 2026 pour la deuxième économie mondiale, soumise à des pressions déflationnistes parmi différents problèmes persistants.

L'indice, légèrement inférieur à la prévision de +1,3% avancée par un panel d'experts interrogés par l'agence Bloomberg, a régressé de 0,1% en glissement mensuel, inversant une hausse de 0,3% en avril sur un mois.

Cela est dû principalement aux variations des prix de l'énergie et des services, a noté dans un communiqué Dong Lijuan, statisticienne du BNS.

En raison de l'évolution des prix du pétrole à l'international, le prix de l'essence sur le marché intérieur a diminué de 0,3% après avoir augmenté le mois précédent de 12,6%, a-t-elle écrit, indiquant que cela "a entraîné une variation des prix de l'énergie, passant d'une augmentation de 5,7% le mois précédent à une diminution de 0,1%".

Essor de l'IA

L'indice PPI ("Producer Price Index"), qui mesure les prix à la production, a connu quant à lui une hausse de 3,9% sur un an, en ligne avec les attentes des experts interrogés par Bloomberg.

C'est la progression la plus forte depuis juillet 2022 (+4,2%). L'indice était passé en territoire négatif en octobre de cette année là, pour n'en sortir qu'en mars 2026.

La statisticienne Dong Lijuan a expliqué cette trajectoire par "une augmentation de la demande dans certains secteurs industriels nationaux et la transmission des fluctuations des prix internationaux des matières premières".

Zhiwei Zhang, président de la société de conseil Pinpoint Asset Management, y voit le reflet de l'essor de l'intelligence artificielle "qui fait grimper les prix des matières premières et des équipements associés".

La demande pour les biens liés à l'intelligence artificielle contribue à la vigueur du commerce international chinois, confirmé par les chiffres de mai des exportations et des importations publiés mardi et supérieurs aux attentes.

"L'essor de l'IA étant susceptible de se poursuivre dans un avenir proche, la croissance des exportations chinoises et l'inflation (mesurée par le) PPI devraient également rester soutenues", anticipe Zhiwei Zhang dans une note.

Le gouvernement veut faire de la consommation intérieure un moteur premier de la croissance, aujourd'hui entraînée par les exportations et l'industrie manufacturière.

La pression déflationniste et la dépendance aux exportations restent des facteurs d'incertitude, avec la faiblesse de la demande intérieure, la persistance de la crise de l'immobilier, l'endettement des collectivités locales, les surcapacités de production et le fort chômage des jeunes.