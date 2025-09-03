Chine: l'été 2025 a été "le plus chaud jamais enregistré"

Une femme tient un parapluie pour se protéger du soleil, à Pékin, en Chine, le 23 juin 2025 ( AFP / WANG Zhao )

La Chine a connu "l'été le plus chaud jamais enregistré" avec des records de températures et plusieurs vagues de chaleur notamment le sud du pays, a indiqué l'agence météorologique nationale.

"De juin à août de cette année, de nombreuses régions en Chine ont subi des chaleurs intenses, avec une température moyenne nationale atteignant 22,31°C - l'été le plus chaud jamais enregistré", a écrit l'Administration météorologique de Chine (CMA) dans une publication sur les réseaux sociaux lundi soir.

A l'été 2024, la Chine avait déjà enregistré un record de température avec une moyenne nationale de 22,30°C.

Les autorités ont averti en juillet des risques pour la santé liés à la chaleur dans de grandes parties de l'est de la Chine, avec des températures atteignant près de 40°C dans la capitale Pékin en juin.

Une femme se protége du soleil alors qu'elle se repose devant un hôtel à Pékin, en Chine, le 23 juin 2025 ( AFP / WANG Zhao )

Les autorités de Shanghai ont déclaré que la ville avait enduré 27 jours de températures supérieures à 35°C en août, un record depuis le début des relevés nationaux en 1961.

Des anticyclones ont contribué à des ciels plus dégagés et à une plus grande exposition à la chaleur du soleil à travers le pays cette année, selon la CMA.

Malgré un bref répit en matière de chaleur dans certaines parties du pays en milieu de la semaine, des villes comme Shanghai, Hangzhou (est), ou des cités dans le bassin du Yangzi comme Hefei, Nanchang ou Wuhan vont voir à nouveau les températures maximales quotidiennes dépasser les 35°C d'ici la fin de la semaine, indique la même source.

- Inondations -

Des pluies abondantes ont également frappé la Chine cet été, provoquant des inondations et des glissements de terrain qui ont tué des dizaines de personnes.

Une voiture accidentée après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans le nord de la Chine, dans les rues du district de Huairou, à Pékin, le 30 juillet 2025 ( AFP / Pedro Pardo )

Au moins 44 personnes sont mortes dans les banlieues rurales de la capitale Pékin après que des inondations ont submergé des maisons en juillet.

En Mongolie intérieure, région normalement aride, des touristes ont été emportés par une crue soudaine en août, tuant au moins neuf personnes.

Le géant asiatique est le plus important émetteur mondial, en valeur absolue, de gaz à effet de serre contribuant à ce changement climatique.

Il a promis d'arriver à un pic d'émissions d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060.

Sur le plan mondial, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée selon l'Organisation météorologique mondiale.

Cette année pourrait annoncer un nouveau record: cette semaine, des responsables au Japon, en Corée du Sud et au Royaume-Uni ont également annoncé des températures estivales moyennes inégalées.

La hausse des températures partout dans le monde rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, selon les scientifiques.

Le réchauffement climatique, principalement causé par la combustion fossile, n'a pas la hausse des températures pour seule conséquence.

L'air plus chaud, induit plus de vapeur d'eau, et des océans plus chauds signifient aussi plus d'évaporation, provoquant des pluies et de tempêtes plus intenses.