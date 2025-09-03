information fournie par Boursorama avec AFP • 03/09/2025 à 11:38

Chine: croissance solide du secteur des services en août (indice indépendant)

L'activité dans le secteur des services en Chine a accéléré en août à son rythme le plus marqué depuis mai 2024, selon un baromètre indépendant publié mercredi, un rebond estival malgré des difficultés économiques persistantes.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par S&P Global et l'agence RatingDog, a atteint 53 points en août, en légère hausse par rapport au mois précédent (52,6).

Indicateur clé de la consommation, ce baromètre traduit une expansion de l'activité au-delà du seuil de 50 points. En deçà, il signale une contraction.

Il a bénéficié en août de la période de vacances propice à la consommation, dépassant la prévision d'économistes sondés par l'agence Bloomberg (52,5).

Cette hausse a été "largement stimulée par une demande intérieure plus stable et une reprise de la demande étrangère", estime Yao Yu, fondateur de RatingDog cité dans l'étude.

Néanmoins, "la pression continue sur les profits des entreprises pourrait créer un effet rétroactif négatif sur le long-terme", alerte l'économiste.

La deuxième économie mondiale fait face à une longue crise du secteur immobilier, qui pèse sur les finances des collectivités locales et la consommation.

Ces difficultés ont été aggravées par la guerre commerciale lancée par Washington en début d'année, malgré une trêve fragile observée par les deux puissances.

Cette situation entraîne une guerre des prix entre les entreprises qui pèse sur leurs profits.

Signe positif, la situation s'est également améliorée dans le secteur manufacturier, dont l'indice PMI calculé par l'enquête RatingDog-S&P Global est repassé en août en territoire positif après avoir plongé le mois précédent, selon des données publiées lundi.

Ces indicateurs confirment que "l'économie a regagné en dynamisme le mois dernier, portée par une croissance plus rapide du secteur des services", note l'économiste Zichun Huang, de Capital Economics.

L'Etat-parti chinois a fixé pour 2025 un objectif de croissance "d'environ 5%", jugé ambitieux par les économistes.

"Compte tenu de la faiblesse de la demande intérieure et de la réduction du soutien budgétaire (du gouvernement), nous n'anticipons pas une forte croissance économique pour le reste de l'année", alerte Zichun Huang.