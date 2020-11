Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: L'activité manufacturière a progressé à un rythme record en 3 ans Reuters • 30/11/2020 à 08:06









CHINE: L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE A PROGRESSÉ À UN RYTHME RECORD EN 3 ANS PEKIN (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en novembre à un rythme record en plus de trois ans, montrent des statistiques officielles publiées lundi, laissant suggérer que l'économie chinoise pourrait être la première puissance majeure à se remettre pleinement des dégâts de la crise du coronavirus. L'indice PMI manufacturier officiel a grimpé à 52,1 contre 51,4 en octobre, selon les données du Bureau national de la statistique. Il s'agit d'un plus haut depuis septembre 2017, alors que les analystes anticipaient une progression moins marquée avec un indice de 51,5. Le vaste secteur industriel chinois revient progressivement aux niveaux constatés avant l'arrivée de la pandémie de coronavirus et les strictes mesures de confinement qui ont paralysé des pans entiers de l'activité plus tôt cette année. Cependant les nouvelles vagues de contaminations et les mesures de confinement imposées en réponse dans plusieurs pays partenaires commerciaux de la Chine pourraient nuire à la demande pour les produits chinois, alors que les exportations sont de manière inattendue restées solides jusqu'à présent. Selon les données publiées lundi, le sous-indice des nouvelles commandes à l'exportation s'est établi à 51,5 en novembre, contre 51,0 le mois précédent. Dans le secteur des services, l'activité a continué de croître pour un neuvième mois consécutif, avec un indice de 56,4 contre 56,2 en octobre. C'est un rythme record depuis juin 2012, alors que la confiance des consommateurs s'est améliorée du fait du faible nombre des nouvelles infections au coronavirus. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

