Chine, Inde, Arabie saoudite... : la croissance des pays émergents est responsable de la hausse des émissions de CO2 mondiales, selon l'OCDE

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JEFF SWENSEN )

La croissance de la population et des l'économie, en particulier dans les pays émergents, est le principal facteur responsable de la hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon un rapport de l'OCDE publié jeudi 6 novembre. Malgré le déploiement massif d'énergies renouvelables, les pays émergents connaissent en parallèle une résurgence de l'énergie thermique.

"La croissance économique est le moteur des émissions dans les pays partenaires de l'OCDE" , indique, dans son "Observateur de l'action climatique" 2025, l'organisation internationale qui rassemble des pays riches.

Parmi ces "pays partenaires", on trouve de grandes économies émergentes dont les émissions ne cessent de croître, entraînant celles du monde entier : Chine, Inde, Arabie saoudite entre autres. Et des pays où elles baissent légèrement: Brésil, Indonésie et Afrique du Sud .

La réduction des émissions est la clé de la lutte contre le réchauffement du climat planétaire, qui paraît de plus en plus compromise. Chaque dixième de degré supplémentaire s'accompagne de son lot de perturbations pour la biodiversité, le cycle de l'eau et de catastrophes naturelles.

Dans ces pays partenaires, "la croissance de la population et une forte croissance économique pèsent plus lourd que les améliorations dans l'efficacité énergétique", a expliqué l'OCDE.

"Résurgence de l'énergique thermique au charbon"

Ses économistes calculent qu'entre 2015 et 2023 dans ces pays, où les émissions ont crû de 19,3% sur cette période, la croissance du produit intérieur brut (PIB) est à elle seule responsable d'une hausse des émissions de 29,5%, loin devant celle de la population (+5,6%) et l'intensité en gaz à effet de serre de la production énergétique (+3,3%), tandis que l'amélioration de l'efficacité énergétique limite les émissions (-19,1%).

Dans ces pays, "de manière inquiétante, malgré un déploiement record d'énergies renouvelables, l'intensité en gaz à effet de serre de la production énergétique a augmenté, reflétant une résurgence de l'énergique thermique au charbon", relève l'OCDE.

Les pays de l'OCDE, aux économies plus anciennement industrialisées, "ont réduit leurs émissions en améliorant l'efficacité énergétique et en se tournant vers des énergies plus propres, tout en poursuivant leur croissance économique et démographique", selon le rapport. De 2015 à 2023, leurs émissions ont baissé de 11,3%.

"Cette tendance souligne le potentiel et l'impératif de réduire les émissions dans les pays partenaires de l'OCDE, y compris via la coopération internationale, en accélérant la décarbonation des systèmes énergétiques tandis que ces pays connaissent un développement économique", a relevé l'OCDE.