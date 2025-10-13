 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-Exportations et importations supérieures aux attentes en septembre
information fournie par Reuters 13/10/2025 à 05:22

FILE PHOTO: Containers at a port in Tianjin

FILE PHOTO: Containers at a port in Tianjin

Les exportations de la Chine ont progressé en septembre à un rythme plus important qu'attendu, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les importations chinoises ont également dépassé les attentes.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont progressé le mois dernier de 8,3% sur un an, contre un consensus de +6,0%, après une hausse de 4,4% en août.

Les importations ont augmenté de 7,4% sur un an en septembre, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 1,5% après +1,3% le mois précédent.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank