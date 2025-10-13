Chine-Exportations et importations supérieures aux attentes en septembre

FILE PHOTO: Containers at a port in Tianjin

Les exportations de la Chine ont progressé en septembre à un rythme plus important qu'attendu, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les importations chinoises ont également dépassé les attentes.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont progressé le mois dernier de 8,3% sur un an, contre un consensus de +6,0%, après une hausse de 4,4% en août.

Les importations ont augmenté de 7,4% sur un an en septembre, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 1,5% après +1,3% le mois précédent.

