Chine, Etats-Unis : en Europe, les réformes économiques sont encore plus urgentes, estime Mario Draghi

Mario Draghi à Paris, le 13 novembre 2024. ( POOL / TERESA SUAREZ )

"Ces dernières années, les Etats-Unis mais aussi la Chine ont creusé un fossé béant avec une Europe enlisée dans la stagnation", a estimé l'ancien Premier ministre italien Mario Draghi ce mardi 18 février.

Les menaces américaines de guerre commerciale poussent à appuyer sur l'accélérateur. Selon l'ancien Premier ministre italien Mario Draghi ce mardi 18 février, les réformes économiques pour relancer la croissance en Europe sont devenues encore plus urgentes.

Cette mise en garde intervient alors que la Commission européenne doit présenter le 26 février de premières propositions concrètes sur l'allègement du fardeau administratif des entreprises, la baisse du coût de l'énergie et des aides à l'industrie propre. "Le sentiment d'urgence pour entreprendre le changement radical que préconisait le rapport est devenu encore plus grand" depuis sa présentation en septembre, a déclaré Mario Draghi devant le Parlement européen à Bruxelles.

L'urgence des réformes s'est aussi accrue en raison de l'accélération des progrès dans l'IA

"Lorsque le rapport a été rédigé, le principal thème géopolitique était l'ascension de la Chine. Désormais, l'UE doit faire face à des droits de douanes imposés par la nouvelle administration américaine dans les mois à venir, probablement dans les semaines à venir, entravant l'accès à notre plus grand marché d'exportation", a-t-il expliqué. Ces dernières années, les Etats-Unis mais aussi la Chine ont creusé un fossé béant avec une Europe enlisée dans la stagnation. L'Europe doit relancer sa croissance grâce à des investissements massifs dans l'innovation numérique, la transition verte et les industries de défense, estime Mario Draghi dans son rapport sur la compétitivité. Il a chiffré les besoins entre 750 et 800 milliards d'euros par an.

L'ancien président de la Banque centrale européenne (BCE), estime aussi que l'urgence des réformes s'est accrue ces derniers mois en raison de l'accélération des progrès dans l'intelligence artificielle. Il cite enfin les prix de l'énergie, grande préoccupation des entreprises européennes. "Les prix du gaz naturel (...) ont augmenté d'environ 40% depuis septembre", note Mario Draghi. "Les prix de l'électricité ont aussi augmenté dans de nombreux pays et restent 2 à 3 fois plus élevés qu'aux Etats-Unis", relève-t-il encore.