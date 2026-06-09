Chine: Accélération plus importante qu'attendu des exportations en mai

Port de Yangshan à l'extérieur de Shanghai

La croissance des exportations ‌de la Chine a accéléré en mai, profitant des achats effectués par des ​clients à l'étranger désireux de devancer la hausse des prix des livraisons en raison de coûts de l'énergie accrus, et bénéficiant également d'une demande solide pour des ​équipements liés à l'IA.

Selon des données officielles publiées mardi, les exportations chinoises ont progressé le mois dernier ​de 19,4% sur un an, battant le ⁠consensus qui ressortait à +15,0% après une hausse de 14,1% en avril.

Pour leur ‌part, les importations chinoises ont augmenté en mai de 27,4% sur un an, montrent les données des douanes chinoises, alors que ​les analystes anticipaient en moyenne ‌un bond de 25% après une hausse de 25,3% ⁠le mois précédent.

La guerre au Moyen-Orient n'a pas encore affecté la "machine à exporter" chinoise, moteur de croissance privilégié par les décideurs à Pékin. Mais des économistes ont ⁠prévenu que les ‌exportations disposaient d'un "coussin" seulement temporaire, citant une accumulation des stocks, une ⁠hausse des coûts et des acheteurs plus prudents dans l'attente d'une issue ‌au conflit.

Des données publiées la semaine dernière indiquent que les nouvelles ⁠commandes à l'exportation ont connu en mai un net repli, ⁠marquant un contraste avec ‌le pic de commandes constaté le mois précédent et suggérant que les usines ​à l'étranger pourraient avoir terminé leurs ‌achats anticipés massifs.

Si les exportations ont permis à l'économie chinoise de battre les attentes au premier trimestre, ​cette dynamique s'est depuis lors essoufflée, alimentant les craintes que la fragile demande intérieure expose l'économie à des conditions mondiales qui se sont détériorées. ⁠Elle renforce également l'hypothèse de mesures de stimulus supplémentaires de la part de Pékin.

Les données des douanes chinoises publiées mardi montrent que l'excédent commercial de la Chine est ressorti en mai à 105,43 milliards de dollars, contre un consensus de 92,1 milliards, après s'être établi à 84,8 milliards de dollars en avril.

(Joe Cash; ​version française Jean Terzian)