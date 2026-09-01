Chine: 9ème mois d'expansion de l'activité manufacturière (indice indépendant)

( AFP / PEDRO PARDO )

L'activité manufacturière chinoise a connu en août un neuvième mois consécutif de progression, avec une accélération de la production, des nouvelles commandes et des exportations, montre un indice indépendant publié mardi.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) publié indépendamment par S&P Global et l'agence RatingDog s'est établi à 51,5 en août (50,9 en juillet).

Le PMI agrège différentes données pour produire sous la forme d'un chiffre unique une image synthétique de l'état de l'activité manufacturière. Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, un chiffre inférieur d'une contraction.

La période de neuf mois de progression continue est la plus longue observée par S&P Global et RatingDog en cinq ans.

Les observations de S&P Global et RatingDog diffèrent de celles rendues publiques lundi par le Bureau national des statistiques (BNS) qui indiquaient que l'activité manufacturière de la deuxième économie mondiale était restée en territoire négatif en août, pour le deuxième mois de suite.

Le cabinet Capital Economics relève cependant la cohérence entre les deux aperçus. Le rebond de l'indice de S&P Global et RatingDog reflète l'amélioration mise en lumière par l'indice officiel, "confirmant ainsi que la vigueur de la demande étrangère a contribué à la reprise de l'activité industrielle en août", dit-il dans une note.

Selon le tableau dressé par S&P Global et RatingDog, le total des nouvelles commandes a augmenté en août pour le 15e mois d'affilée, la plus longue période de croissance depuis 2018. Les nouvelles commandes à l'exportation ont progressé à leur rythme le plus rapide en six mois, poussées par une forte croissance des biens de consommation. La production a progressé pour le neuvième mois consécutif, soutenue par une demande plus forte et une augmentation des capacités.

Malgré l'accroissement des nouvelles commandes et des carnets de commandes, l'emploi est resté stable après les hausses de juin et juillet. "Les fabricants de biens de consommation ont continué à augmenter leurs effectifs, mais cette hausse a été compensée par une baisse des effectifs dans les secteurs des biens intermédiaires et des biens d'investissement", disent S&P Global et RatingDog.

L'inflation des coûts des intrants a légèrement augmenté par rapport à juillet, accélérant pour la première fois depuis avril, mais le taux est resté modéré.

"La demande intérieure demeure atone", diagnostique Capital Economics, "le secteur des services étant sous pression et l'activité de construction freinée par les intempéries". "Mais la fin de la saison des typhons et l'accélération des dépenses publiques devraient permettre une certaine amélioration d'ici à la fin de l'année", nuance-t-il.