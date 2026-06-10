Chili: la promesse d'équilibre budgétaire ne sera pas tenue, admet le gouvernement d'extrême droite

( AFP / MARIBEL FORNEROD )

Le gouvernement d'extrême droite de José Antonio Kast au Chili a reconnu mardi que sa promesse d'équilibre budgétaire ne serait pas tenue et qu'il terminerait son mandat avec un déficit de 1,5% du PIB.

Le déficit budgétaire devrait progressivement passer de 3,6% du PIB à "1,5% en 2030", a annoncé le ministre des Finances, Jorge Quiroz, lors de la présentation d'un décret sur la politique budgétaire.

Selon l'institut Cadem, la cote de popularité de José Antonio Kast, qui avait promis de réduire les dépenses et équilibrer les comptes publics, est passée de 57% à 43% en trois mois.

Au cours de cette période, M. Kast a réduit les dépenses de ses ministères et procédé à une réduction drastique d'un fonds destiné à amortir la volatilité des prix des carburants, ce qui a fait flamber les prix et augmenté le coût de la vie.

Selon un sondage de Criteria, un tiers des Chiliens pense que la situation économique va se détériorer dans les mois à venir.

Le gouvernement attribue cette "situation complexe" à l'ancien président de gauche Gabriel Boric dont les objectifs budgétaires avaient échoué trois années d'affilée.

"Nous avons toujours imaginé que (la situation) pourrait être un peu plus complexe, mais pas avec une telle magnitude", a déclaré M. Quiroz à la presse.

Le gouvernement discute également au Congrès d'une méga-réforme économique visant à stimuler la croissance grâce à une baisse progressive de l'impôt sur les entreprises.

Il espère parvenir, d'ici la fin de son mandat, à une croissance d'environ 4% par an contre 2,5% l'an dernier.