Chiffre d'affaires record pour Embraer en 2025 malgré la surtaxe de Trump

Un avion de ligne Embraer E190AR de la compagnie aérienne JetBlue. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a réalisé en 2025 le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire, même si son résultat net a sévèrement reculé en raison des droits de douane américains.

La société, troisième constructeur d'avions civils au monde derrière Airbus et Boeing, a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 7,6 milliards de dollars, dépassant ses prévisions les plus optimistes, selon un communiqué publié vendredi.

Le secteur de la défense et de la sécurité ainsi que l'aviation d'affaires ont été les moteurs de cette croissance, avec des hausses annuelles de 36% et 24% respectivement.

Embraer a livré 244 appareils sur l'année, soit 18% de plus qu'en 2024, dont 91 au quatrième trimestre.

"2025 a clairement marqué la consolidation de notre stratégie dans l'ensemble de nos activités", a déclaré le président d'Embraer, Francisco Gomes Neto, lors d'une conférence de presse virtuelle après la publication des résultats.

Cependant, le bénéfice net a chuté de 45% par rapport à l'année précédente, à 253 millions de dollars, pénalisé en particulier par les droits de douane imposés par le président Donald Trump.

Au total, l'entreprise a déboursé 80 millions de dollars en taxes douanières.

Embraer a conclu en janvier dernier un accord avec le conglomérat industriel indien Adani pour construire une usine d'assemblage d'avions de transport en Inde, dans le cadre de la stratégie de New Delhi visant à devenir une référence mondiale dans le secteur.

Pour 2026, l'entreprise brésilienne anticipe un chiffre d'affaires entre 8,2 et 8,5 milliards de dollars et une hausse des livraisons, tant des avions commerciaux que d'affaires, selon le communiqué.