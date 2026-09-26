 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cherki à l'aise dans son nouveau rôle de milieu relayeur
information fournie par So Foot 26/09/2026 à 09:27

Ajouter Boursorama à vos sources

Cherki à l'aise dans son nouveau rôle de milieu relayeur

Cherki à l'aise dans son nouveau rôle de milieu relayeur

Tiens, encore une nouveauté. Parmi les innovations de Zinédine Zidane pour sa première en Turquie, le choix de titulariser Rayan Cherki au poste de relayeur au sein de son 4-3-3 . Un nouveau rôle que l’intéressé a embrassé avec plaisir. « C’est un rôle que j’affectionne, je suis au coeur du jeu, je peux aider mes partenaires de la meilleure des manières , se réjouissait-il après la rencontre. Si on joue sur une pelouse digne de ce nom, c’est pas du tout le même match. »

« Jouer pour Zidane ? Un pur plaisir »

Le joueur de Manchester City a également été interrogé sur son ressenti après cette première semaine d’entraînement sous les ordres du double Z . « C’est un pur plaisir. On connait son passé de joueur, son passé d’entraîneur, on avait à coeur de commencer cette aventure avec une victoire, c’est bon à prendre. Cette victoire, elle est pour lui , a-t-il clamé. On n’a eu que trois séances mais on sent directement les préceptes qu’il essaie de nous inculquer. Avoir le ballon faire tourner le ballon, aujourd’hui, la qualité qu’on a mis là-dedans, nous-mêmes on s’est surpris. Tout est nouveau pour lui, comme pour nous. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Désiré Doué (c) lors de l'entraînement de l'équipe de France, à la veille du match de Ligue des nations contre la Belgique, le 27 septembre 2026 à Bruxelles ( AFP / FRANCK FIFE )
    Foot: premier vrai test en Belgique pour les Bleus de Zidane
    information fournie par AFP 28.09.2026 10:56 

    Trois jours à peine après un baptême du feu réussi en Turquie, Zinédine Zidane, privé de son atout maître Kylian Mbappé, va passer son premier gros test à la tête de l'équipe de France en se frottant à la Belgique, quart de finaliste du Mondial-2026, lundi à Bruxelles. ... Lire la suite

  • Une expo dédiée au foot féminin à Paris
    Une expo dédiée au foot féminin à Paris
    information fournie par So Foot 28.09.2026 10:52 

    Mieux qu’une robe Dior. Du 1er au 4 octobre, la Galerie Bachaumont accueillera la première étape de la WePlayStrong House on Tour , un espace consacré au football féminin en pleine Fashion Week. Comme le rapporte L’Equipe , l’exposition Belonging – Playing at Home ... Lire la suite

  • Francesco Totti raconte le pire moment de sa carrière
    Francesco Totti raconte le pire moment de sa carrière
    information fournie par So Foot 28.09.2026 10:15 

    Totti crousty. Le néo-cinquantenaire (depuis ce dimanche) Francesco Totti balance le pire moment de sa carrière pour Corriere dello Sport : « Mis à part les blessures, inévitables dans ce parcours, c’est le jour où j’ai tout arrêté. Le jour où j’ai dit adieu pour ... Lire la suite

  • Quand CR7 boude après avoir ciré le banc
    Quand CR7 boude après avoir ciré le banc
    information fournie par So Foot 28.09.2026 09:58 

    Pépé fait la gueule. Alors qu’il n’a pas disputé la moindre minute de la joute de Ligue des nations entre la Norvège et le Portugal, Cristiano Ronaldo s’est barré aux vestiaires sans faire coucou aux supporters avec ses copains . Comme le rapporte A Bola , le bonhomme ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank