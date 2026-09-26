Cherki à l'aise dans son nouveau rôle de milieu relayeur

Tiens, encore une nouveauté. Parmi les innovations de Zinédine Zidane pour sa première en Turquie, le choix de titulariser Rayan Cherki au poste de relayeur au sein de son 4-3-3 . Un nouveau rôle que l’intéressé a embrassé avec plaisir. « C’est un rôle que j’affectionne, je suis au coeur du jeu, je peux aider mes partenaires de la meilleure des manières , se réjouissait-il après la rencontre. Si on joue sur une pelouse digne de ce nom, c’est pas du tout le même match. »

« Jouer pour Zidane ? Un pur plaisir »

Le joueur de Manchester City a également été interrogé sur son ressenti après cette première semaine d’entraînement sous les ordres du double Z . « C’est un pur plaisir. On connait son passé de joueur, son passé d’entraîneur, on avait à coeur de commencer cette aventure avec une victoire, c’est bon à prendre. Cette victoire, elle est pour lui , a-t-il clamé. On n’a eu que trois séances mais on sent directement les préceptes qu’il essaie de nous inculquer. Avoir le ballon faire tourner le ballon, aujourd’hui, la qualité qu’on a mis là-dedans, nous-mêmes on s’est surpris. Tout est nouveau pour lui, comme pour nous. » …

TB pour SOFOOT.com