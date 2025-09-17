Chérie 25 passe aux mains de CMA CGM et devient "RMC Life"

Rodolphe Saadé, PDG du groupe CMA CGM, à Londres le 9 juillet 2025. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

La chaîne de télévision Chérie 25 va devenir "RMC Life" et rejoindre le groupe CMA CGM après la validation mercredi par le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, de son rachat à NRJ Group.

"L'Arcom a décidé, lors de sa réunion de ce jour, de délivrer un agrément à cette opération", a annoncé le régulateur dans un communiqué.

NRJ Group avait signé le protocole de cession de la chaîne Chérie 25 en juillet avec CMA Média et attendait l'obtention de l'agrément de l'Arcom.

"RMC Life débutera ses programmes le mercredi 1er octobre 2025 à 6h du matin, notamment sur le canal 25 de la TNT", a indiqué la direction de RMC/BFM à l'AFP.

Cette nouvelle chaîne, petite sœur de RMC Story (canal 23) et RMC Découverte (canal 24), sera "inspirante et positive, tournée vers la convivialité et le bien-être, à destination des femmes et des familles", a précisé CMA Média dans un communiqué.

Filiale de l'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, CMA Média a racheté la chaîne info BFMTV, la radio RMC et les chaînes de la TNT RMC Découverte et RMC Story à Altice en juillet 2024.

En septembre, le groupe s'est encore agrandi avec l'acquisition du média vidéo Brut.

"La réalisation de cette cession de la Chaîne Chérie 25 à CMA Média devrait intervenir à la fin du mois de septembre 2025 et aurait un impact positif significatif sur le Résultat net part du Groupe 2025 de NRJ Group", a déclaré mercredi dans un communiqué le groupe coté sur le marché Euronext à Paris.

L'Arcom a décidé en juillet 2024 d'exclure de la TNT NRJ 12, l'autre chaîne du groupe NRJ, en raison d'un flux trop important de rediffusions sur son antenne.

L'autorité de régulation avait dans le même temps décidé de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8, chaîne du groupe Canal+ dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, déclenchant une intense controverse.

Vent debout contre la décision de l'Arcom, qui a pris effet fin février, le fondateur et PDG de NRJ Group, Jean-Paul Baudecroux, avait averti de la possible cession de Chérie 25.

Chaîne généraliste s'adressant principalement aux femmes, cette chaîne a commencé sa diffusion en décembre 2012. Son autorisation d'émettre sur la TNT a été reconduite en 2022 pour cinq ans, soit jusqu'à décembre 2027.